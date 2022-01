EA SPORTS UFC 2 : le jeu de combat qui met le MMA KO (+ avis)

7 ans après UFC 1, Electronic Arts nous propose enfin la suite avec un logique EA Sports UFC 2. Le nouveau titre des créateurs de FIFA entend offrir un MMA plus authentique que jamais. Pour mettre KO vos adversaires plus vite que jamais, UFC 2 intègre de nouveaux combattants, des compétences avancées et des catégories de poids mises à jour, le tout en relation avec le championnat officiel d'UFC. Mais vaut-il le coup ? Réponse dans notre test éclair !

EA SPORTS UFC 2 : alors bon ou mauvais cru ? Notre avis !

Découvrez toute l’authenticité de l’UFC en récupérant et en affrontant les meilleurs athlètes au monde. Participez à des combats intenses et profitez de contenus dynamiques associés aux événements UFC. Mettez vos compétences de combat à l’épreuve et plongez dans la meilleure expérience de MMA sur mobile.

Le dernier né de chez EA promet un jeu de combat authentique et intense. Avec les meilleurs combattants, le contenu dynamique adapté entre chaque évènement UFC et de nombreux modes de jeu, on pouvait s'attendre à une très bonne surprise. Finalement, le jeu déçoit, en tout cas dans sa première version, avec un modèle économique free-to-play pensé autour du côté RPG du titre, comprenez l'évolution de vos combattants. Chacun possède ses capacités propres qui se débloquent et se renforcent avec le temps... ou l'argent. Mais ce n'est finalement pas le plus dérangeant, malgré des in-apps allant jusqu'à 99€.



En effet, au-delà de sa plastique améliorée (et encore, en sept ans, les développeurs auraient pu trouver mieux), ce sont surtout les problèmes de lenteur et d'animation qui choquent le plus. On se croirait devant les premiers titres mobiles du genre. Loin d'UFC 2 sur PS4 / Xbox et même peut-être moins bon que le premier UFC Mobile. C'est dire. La vidéo trailer fait d'ailleurs une meilleure impression que le véritable jeu en main :



Vraiment dommage car, sur le papier, UFC 2 avait tout pour faire revenir un maximum de joueurs dans l’Octogone. EA aurait mieux fait de peaufiner le gameplay et le moteur physique plutôt que d'apporter un côté RPG associé aux achats intégrés... Nombreux sont les joueurs qui préfèrent un titre premium payant une seule fois que ce genre de gratuité.

Si vous êtes fans du genre, UFC 2 est à télécharger dès aujourd’hui sur l'App Store pour iOS ou sur le Play Store pour Android.

