Google va-t-il doubler Apple et sortir avant sa paire de lunettes en réalité augmentée ?

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

AR/VR

Julien Russo

Réagir



On le sait, Apple travaille sur de nombreux projets comme une paire de lunettes connectées, un casque AR/VR ou encore une voiture électrique. On ne s'en rend pas compte, mais la firme de Cupertino est sous pression permanente avec des concurrents qui menacent de lancer leur produit à tout moment. Et Google serait bien avancé, lui qui avait ouvert le bal avec les Google Glass il y a bientôt dix ans.

Google pourrait lancer sa paire de lunettes AR avant celle d'Apple

Si les rumeurs parlent régulièrement de potentielles lunettes connectées à venir chez Apple, la concurrence avance elle aussi dans la plus grande discrétion sur des projets similaires.

D'après un récent rapport de The Verge, les ingénieurs de la firme de Google travaillent en ce moment sur le "projet Iris", il s'agit du développement d'une paire de lunettes qui ajouterait une dose de réalité augmentée dans la vie de tous les jours.



Les possibilités d'un tel projet sont multiples. Cela pourrait servir pour obtenir les horaires du bus lorsque vous arrivez à l'arrêt, vous donnez l'information des produits qui sont proches de la date limite de consommation quand vous ouvrez votre réfrigérateur, vous affichez vos nouvelles notifications...



Google serait sur le projet Iris depuis plusieurs années et l'entreprise arriverait bientôt à la fin du développement, le rapport mentionne une disponibilité de la première génération à partir de 2024. Les lunettes AR de Google auraient un style proche des lunettes de ski, elles seraient complètement à l'opposer d'une paire qu'on utilise au quotidien pour aller travailler, suivre des cours... C'est un énorme risque que prend Google, si l'information est vraie !

D'après les indiscrétions, Google aurait fait face à des difficultés en ce qui concerne la puissance, mais la solution aurait vite été trouvée :

La stratégie de Google est d'utiliser ses centres de données pour rendre à distance certains graphiques et les diffuser dans les lunettes via une connexion Internet.

Autrement dit, les lunettes de Google ne fonctionneront qu'avec le soutien d'une connexion 4G/4G+/5G ou Wi-Fi, un détail qui provoquera une déception quand l'utilisateur sera dans une zone mal couverte par son opérateur mobile. On espère qu'Apple a trouvé une solution pour apporter la puissance nécessaire sans avoir besoin d'une connexion internet.



Il est également mentionné que l'équipe Pixel serait impliquée dans le projet Iris pour la partie matérielle. Ce qui est incertain, c'est le nom que porteront les lunettes AR de Google, est-ce qu'ils utiliseront le nom "Pixel" comme pour les smartphones ? Seront-ils à part dans le catalogue de Google ?

Pour l'instant, l'information est secrète et n'a pas encore fuité.

Clay Bavor aux commandes du projet Iris

La direction de Google aurait tout misé sur Clay Bavor pour mener à bien ce projet révolutionnaire, c'est lui qui donne le rythme et qui supervise les équipes. Bavor a eu les rennes du projet Starline, souvenez-vous c'était un miroir un peu spécial qui consistait à passer des appels vidéos.



À noter que Bavor n'est pas tout seul, il est accompagné de :

Eddie Chung, le directeur principal de la gestion des produits qui a précédemment dirigé le produit pour Google Lens

Shahram Izadi, le directeur principal de l'ingénierie qui gère également la boîte à outils logicielle ARCore de Google

Kurt Akeley, l'ingénieur distingué et ancien directeur technique de la start-up de caméras légères Lytro

Scott Huffman, le vice-président et créateur de Google Assistant

Mark Lucovsky, le directeur principal des systèmes d'exploitation de Google pour la réalité augmentée qui occupait récemment un emploi similaire chez Meta

La question qu'on peut maintenantse poser, c'est qui sera le plus rapide pour terminer son projet, passer à l'annonce puis à la commercialisation ?

Est-ce Apple qui a toujours le sens du détail et des exigences de qualité élevée qui peuvent provoquer du retard ? Est-ce Google qui semble plus avancé sur le projet et qui a surmonté des étapes qu'Apple n'a peut-être pas encore passées ?