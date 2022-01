Horizon Chase accueille le pack China Spirit avec 9 circuits supplémentaires

Après l'excellente extension Horizon Chase Senna Forever, le jeu va recevoir un nouveau DLC sur les plateformes mobiles aujourd'hui. Cette fois, le pack Horizon Chase China Spirit sur iOS et Android nous arrive avec 9 nouveaux circuits, 4 nouveaux skins et une nouvelle voiture électrique. Pour célébrer le Nouvel An chinois, ce DLC emmène les joueurs à Chengdu, sur la Grande Muraille, à Pékin et à Hong Kong.

Regardez le trailer du DLC Horizon Chase China Spirit ci-dessous, qui présente le nouveau contenu et le gameplay :

Horizon Chase : du contenu supplémentaire

Avec cette mise à jour du jeu en cours de déploiement sur les plateformes mobiles, vous pourrez acheter le DLC Horizon Chase China Spirit pour 1,99€. En revanche, cet add-on n'a pas encore été annoncé pour les consoles PS4, Xbox, Nintendo Switch et PC. Parallèlement à la sortie du DLC, Horizon Chase a également été lancé sur la Huawei App Gallery, une manière pour les joueurs ayant un smartphone chinois sans les services Google de profiter de l'un des meilleurs titres arcades du genre.



Nous l'avions particulièrement apprécié lors de notre test original, Horizon Chase faisant même parti des meilleurs jeux 2015.



Avez-vous l'intention de vous procurer le pack China Spirit sur iOS ou Android ?

Télécharger le jeu gratuit Horizon Chase