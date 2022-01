Samsung dévoile une carte à puce sécurisée avec empreinte digitale

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Alban Martin

2



Samsung a dévoilé ce qu'elle appelle la "première puce de sécurité d'empreinte digitale tout-en-un" du secteur pour les cartes de paiement. La puce S3B512C lit les informations biométriques via un capteur d'empreintes digitales, stocke et authentifie les données avec un élément sécurisé inviolable et les analyse avec un processeur lui aussi protégé. Bien qu'elle soit principalement conçue pour les cartes de paiement, elle pourrait également être utilisée pour "l'identification des étudiants ou des employés, l'adhésion ou l'accès aux bâtiments", a déclaré la société.

Samsung a construit une puce de sécurité à empreinte digitale pour les paiements, les cartes d'accès et autres

Le principal attrait de cette annonce reste donc que cette nouvelle puce pourrait faciliter la création de cartes de paiement biométriques par les banques et autres organismes. La solution est conforme aux dernières spécifications de sécurité de Mastercard pour les cartes de paiement, tout en respectant les normes de sécurité internationales (CC EAL 6+) pour "protéger les actifs de grande valeur contre les risques importants".

L'année dernière, Samsung a annoncé qu'elle collaborait avec le fabricant américain sur une carte de paiement à lecture biométrique doté d'un lecteur d'empreintes digitales intégré. À l'époque, l'entreprise avait déclaré que cette technologie "adopterait un nouveau jeu de puces de sécurité LSI de Samsung" plutôt que d'utiliser la technologie de Mastercard. On comprend qu'il s'agit de la puce S3B512C du coréen.



Comme l'explique le constructeur, la puce pourrait également permettre "des interactions plus rapides et plus sûres lors des achats" car elle supprime la nécessité d'un code PIN et utilise même une technologie anti-spoofing pour bloquer les méthodes frauduleuses comme les empreintes digitales artificielles.



Peut-être que l'année 2022 sera celle de la fin du code à 4 chiffres sur les cartes de crédit, une habitude que connaissent les clients American Express depuis plusieurs décennies. Est-ce que Samsung sera l'entreprise qui révolutionnera le secteur ? L'avenir nous le dira, d'autant qu'Apple est également sur ce marché avec son Apple Card.