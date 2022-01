Ouvrir sa chambre d'hôtel avec son iPhone (vidéo)

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Applications iPhone

Alexandre Godard

1



Apple l'avait annoncé en 2021, l'application Wallet (Cartes) dans laquelle vous stockez une tonne de cartes en tout genre va devenir encore plus performante. L'une des nouvelles fonctions, c'est de pouvoir enregistrer la clé numérique de sa chambre d'hôtel. Démonstration en vidéo.

Ouvrir sa chambre d'hôtel avec son iPhone, c'est possible

Depuis la sortie d'iOS 15, l'application Wallet de l'iPhone, au passage rebaptisée Cartes pour la France, gagne du pouvoir. Au-delà de savoir stocker une carte de crédit, un billet d'avion, une place de cinéma, une carte d'identité... elle peut désormais garder votre clé de chambre d'hôtel bien au chaud dans votre smartphone.

Lors de la WWDC 2021, Apple avait dévoilé quelques images ainsi que des partenariats avec certains hôtels sélectionnés pour être les premiers à mettre en place ce système. Grâce au QR Code dans votre Wallet et la mise en place de serrures compatibles dans l'établissement, vous pouvez avoir accès à plusieurs endroits comme la chambre, l'ascenseur... sans rien avoir sur vous mis à part votre téléphone.



Comme toujours, les américains sont les premiers à en profiter et c'est donc de leur côté qu'il faut se tourner pour avoir un premier aperçu du système. C'est justement ce qu'a fait Rich DeMuro sur sa chaîne YouTube. Via une courte vidéo, il a filmé l'ouverture de sa chambre d'hôtel avec son smartphone et visiblement, ça fonctionne comme sur des roulettes.



La vidéo est tournée dans l'un des hôtels de la chaîne hôtelière Hyatt qui est justement le premier partenaire d'Apple et donc le premier à utiliser cette fonctionnalité. L'application Hyatt de l'hôtel permet d'ajouter la clé de chambre dans le Wallet juste après avoir réserver à distance. Une fois l'heure de votre réservation commencée, le QR Code s'active et vous pouvez ouvrir la chambre sans l'aide de personne.



Pour profiter d'une telle prestation en France, il faudra malheureusement patienter encore un petit bout de temps. En revanche, ce n'est qu'une démonstration de plus de l'efficacité du Wallet pour remplacer notre portefeuille réel. Certains américains peuvent dès à présent utiliser le Wallet pour payer, ouvrir une chambre d'hôtel, montrer une pièce d'identité, prendre l'avion, prendre le métro et même sortir un permis de conduire en cas de contrôle sur la route. Difficile de se passer d'un smartphone en 2022.