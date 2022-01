Tim Cook est harcelé par une femme, il reçoit des photos d'une arme à feu chargée

Être le CEO d'une grande entreprise comme Apple, c'est avoir une équipe de sécurité avec soi en permanence et devoir suivre des protocoles très stricts au quotidien. Si Tim Cook est maintenant habitué depuis qu'il a pris les commandes d'Apple, le CEO fait aujourd'hui face à une situation pour le moins inquiétante...

Une ordonnance d'éloignement a été obtenue

Selon un récent rapport de The Mercury News, Tim Cook vit un véritable enfer depuis plusieurs mois, une femme américaine a fait une fixation malsaine sur le CEO. Ce qui inquiète aujourd'hui le conseil d'administration d'Apple, c'est qu'il ne s'agit pas d'une simple "fan", la femme a adopté à plusieurs reprises des comportements erratiques, préoccupants et très étranges.

À travers des documents juridiques, l'entreprise a déclaré que Tim Cook a reçu des mails contenant plusieurs photos d'une arme à feu chargée, la femme souhaite absolument montrer qu'elle est armée et peut blesser Tim Cook. De plus, un certain harcèlement sur Twitter se répète, elle n'hésite pas à mentionner plusieurs fois par semaine le CEO d'Apple qui ne lui répond jamais.



Autre indication qui montre que cette affaire va loin, Apple affirme que la femme au comportement suspect a été jusqu'à détourner la sécurité de la propriété de Tim Cook en Californie. Elle a réussi à s'introduire en pleine journée dans le domicile du CEO d'Apple.

Le rapport explique :

Dans sa demande, Apple a accusé la femme de "comportement erratique, menaçant et bizarre". La société a inclus dans sa demande des copies de photos, d'e-mails et de tweets censés provenir de la femme. Apple a déclaré dans sa demande qu'elle pense que la femme "pourrait être armée et se trouve toujours dans la région de South Bay et qu'elle a l'intention de retourner à la résidence (de Cook) ou de le localiser autrement dans un avenir proche

Qui est cette femme ?

Officiellement, le CEO d'Apple dit ne pas la connaître. De son côté, elle assure que Tim Cook est le père de ses enfants, elle est mère de deux jumeaux. Son harcèlement permanent a un but bien précis, elle ne souhaite pas que Tim Cook reconnaisse publiquement qu'il est le père de ses enfants, elle veut plutôt récupérer beaucoup d'argent de la part de Cook, elle a demandé à multiples reprises dans ses mails un virement bancaire de plusieurs centaines de millions de dollars.

Son dernier message en date exigeait que Tim Cook quitte Palo Alto et déménage dans une autre ville.



Apple a également révélé que l'intrusion de la femme au domicile de Tim Cook s'est terminée par une arrestation de la police de Palo Alto, les forces de l'ordre ont réussi à l'interpeller alors qu'elle était sur le point de prendre la fuite.

Lors de l'interrogatoire avec la police, la femme était particulièrement énervée et a ouvertement dit aux policiers qu'elle resterait à Palo Alto et qu'elle pourrait "devenir violente".



Ce qui est assez surprenant, c'est que si on pouvait penser que cette femme est en détresse financière et essaie par tous les moyens de rembourser une importante dette, cela ne semble pas être le cas. Elle détient une Porsche qui a d'ailleurs été remorquée lors de son interpellation d'octobre, car son permis n'était plus valable. Même si cela ne justifie pas une impossibilité d'avoir des difficultés financières, il faut tout de même reconnaître que c'est un signe extérieur de richesse.

Une audience en justice aura lieu le 29 mars

Le conseil d'administration d'Apple qui gère la sécurité de Tim Cook a renforcé son dispositif au quotidien. Les gardes du corps du CEO ont été briefés pour facilement reconnaître la femme et l'empêcher d'approcher de Tim Cook.

Une audience au tribunal va avoir lieu le 29 mars 2022, en attendant le jugement de cette femme, Apple a obtenu une ordonnance d'éloignement.