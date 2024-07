Samsung reçoit 6,4 milliards de dollars pour produire ses puces aux US

Les États-Unis peuvent-ils concurrencer la Chine, Taïwan et l’Inde dans la production de puces pour nos smartphones, ordinateurs, tablettes… ? Le gouvernement de Donald Trump en a été persuadé et celui de Joe Biden l’est tout autant. Alors que les États-Unis savent qu’une production américaine est dissuasive à cause des coûts supplémentaires qu’elle génère par rapport à une production en Asie, la Maison-Blanche investit énormément d’argent en subventions pour motiver les géants comme Samsung à basculer vers le « Made in USA ».

Après TSMC, c’est au tour de Samsung de recevoir d’importantes subventions

Dans une stratégie ambitieuse pour renforcer la production nationale de semi-conducteurs, les États-Unis ont annoncé aujourd’hui l’attribution d’une subvention de 6,4 milliards de dollars à Samsung Electronics. Ce fonds monumental vise à soutenir l’implantation de nouvelles installations de fabrication de puces électroniques avancées au Texas, un État particulièrement touché par le chômage qui ne cesse de progresser.



L’accord conclu avec le département du Commerce américain, représente un avantage indéniable pour Samsung qui hésitait à transférer une partie importante de sa production de puces hors d’Asie. Les coûts de production élevés, notamment en matière de main-d’œuvre et les politiques plus favorables en Inde et à Taïwan rendaient les investissements aux États-Unis moins attractifs.

Cependant, avec cette nouvelle injection de capitaux fédéraux, Samsung change de cap. La firme Sud-Coréenne envisage désormais un investissement massif de plus de 40 milliards de dollars aux États-Unis. Ce projet ambitieux est prévu pour générer plus de 20 000 emplois, ce qui va être un coup de pouce phénoménal pour l’économie locale et le secteur technologique américain sur le long terme.



Le président Joe Biden a salué cette initiative, la qualifiant de « preuve de l’importance cruciale » du Texas dans l’arène des semi-conducteurs aux États-Unis. Cette déclaration intervient à un moment où l’administration actuelle pousse fortement à la relocalisation des chaînes d’approvisionnement critiques et à la réduction de la dépendance envers les fournisseurs étrangers, surtout dans le secteur des technologies avancées.



Samsung prévoit également d’élargir ses capacités actuelles au Texas, ce qui signifie non seulement plus d’emplois mais aussi une augmentation de la production de composants essentiels. Cette annonce intervient peu de temps après que TSMC, le géant des semi-conducteurs qui fournit Apple, a également reçu d’importantes subventions pour construire de nouvelles installations aux États-Unis.



À travers cette vague de subventions, les États-Unis cherchent à renforcer leur autonomie technologique et à sécuriser leur position dans le marché global des semi-conducteurs, un secteur de plus en plus perçu comme stratégique pour le développement économique. À quand la même chose en France ?



Source