Il critique Apple Music par email et reçoit une réponse de Tim Cook

Même si Apple Music a un catalogue extrêmement complet avec un grand choix de playlists, l'application a encore beaucoup d'amélioration à apporter. C'est en tout cas le point de vue de l'utilisateur heyyoudvd sur Reddit, celui-ci explique avoir envoyé un mail au CEO d'Apple qui lui a répondu via une personne de son bureau exécutif.

Tim Cook a lu son mail

Avec toute la concurrence qu'on retrouve sur le marché du streaming musical, il y a plutôt intérêt que le service proposé ainsi que l'application soit irréprochable, car sinon les utilisateurs peuvent rapidement partir ailleurs pour profiter d'une offre promotionnelle. Apple l'a bien compris avec Apple Music, c'est pour cela que la firme de Cupertino propose plusieurs améliorations et changements au fil des mises à jour d'iOS et d'iPadOS.

Si l'application Apple Music est globalement l'une des meilleures face aux concurrents, il reste tout de même une multitude de points à améliorer selon l'utilisateur heyyoudvd.



Constatant que ses diverses remontées via TestFlight n'aboutissaient pas sur une réponse du siège d'Apple, le jeune homme a décidé d'envoyer un mail directement à Tim Cook sur son adresse mail professionnelle.

À sa plus grande surprise, quelques semaines après avoir envoyé le mail, heyyoudvd reçoit une réponse, ce n'est pas Tim Cook en personne qui lui répond, mais une salariée qui travaille quotidiennement au côté du CEO d'Apple.

Celle-ci explique que Tim Cook a bien lu son mail dans sa totalité et a partagé les recommandations aux équipes qui s'occupent du développement de l'application Apple Music sur les OS d'Apple, mais également sur Android.

Cette réponse par courrier électronique va ensuite engendrer un appel téléphonique, l'utilisateur Reddit va discuter pendant plusieurs minutes avec la collaboratrice de Tim Cook qui lui confirme que le CEO a bien pris note des critiques avec un grand sérieux.

Elle a spécifiquement souligné qu'il était très rare que Tim Cook envoie à ses équipes des suggestions de produits qu'il a reçues par courriel - et elle n'avait jamais personnellement vu cela se produire auparavant - elle m'a donc presque félicité du fait que mon courriel semblait avoir un impact.

Voici les améliorations et suggestions qui ont été mises en avant dans le mail :

Technologie backend reconstruite avec une organisation moderne

Amélioration de la correspondance des albums

Nouvelle présentation de l'affichage "suivant" avec des aides visuelles plus claires

Écran de lecture en cours basé sur des onglets et des gestes

Gestion améliorée des dossiers pour les listes de lecture

Listes plus denses sur l'iPhone

Geste de sélection des éléments par glisser-déposer à deux doigts dans Mail

Geste du pincement de Photos pour redimensionner la densité d'information

Discographies organisées par dates de sortie

Affiner et retirer les animations qui n'ont pas de sens.

Un design plus moderne et moins plat

Priorité à la recherche

Moins de curation, plus de bibliothèque

Correction manuelle de la bibliothèque pour la permanence

Listes de lecture/filtres intelligents

Continuité entre les appareils

Épinglez vos chansons, albums et artistes préférés

Retour des évaluations par étoiles

Balises et filtres pour améliorer la navigation et la découverte

Possibilité de passer d'un format audio à un autre

Correction de la duplication des genres

Affichage et modification des métadonnées sur iPhone et iPad

Affichage et modification des métadonnées sur iPhone et iPad Affichage des analyses et des statistiques de lecture

Résumé de fin d'année d'Apple Music

Plus d'options pour afficher et trier votre bibliothèque

Sur Reddit, heyyoudvd explique avoir été surpris d'avoir eu une réponse à son mail :

Quoi qu'il en soit, tout était cool. Apple Music est quelque chose que j'utilise depuis des années, c'était donc incroyable d'entendre que non seulement le PDG de la plus grande entreprise au monde a personnellement lu mon e-mail, mais qu'il l'a aussi transmis à son équipe pour examiner certaines de mes suggestions. Je me rends compte que je n'ai fourni aucune preuve de quoi que ce soit ici, donc vous pouvez me croire ou non, mais je peux juste dire qu'entre cela et la récente acquisition Primephonic d'Apple, je suis plus excité par l'avenir d'Apple Music que depuis longtemps. Je croise les doigts que la WWDC 2022 verra enfin de grandes améliorations à l'application Apple Music pour la première fois depuis au moins iOS 10.

Si vous aussi vous avez des suggestions à transmettre à Tim Cook, vous pouvez le contacter sur tcook@apple.com, évidemment l'objectif de cette boîte mail est juste pour partager vos idées, vos suggestions ou vos avis.