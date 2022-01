App Store : Apple autorise les apps qui souhaitent une publication privée

Même si l'App Store est au cœur de diverses polémiques depuis plusieurs années, on ne peut contredire le fait qu'Apple offre régulièrement de belles évolutions à sa boutique d'applications. L'une des dernières idées concerne le référencement des applications iOS et iPadOS.

Les développeurs peuvent activer le "mode privé"

Depuis la création de l'App Store, toutes les applications qui sont publiées sont visibles par tous les utilisateurs, la seule restriction que peut mettre en place un développeur est une limite géographique, c'est-à-dire qu'il peut demander à Apple une mise à disposition que sur l'App Store américain et nulle part ailleurs.



9to5mac a fait ce soir une découverte assez surprenante, le média révèle que désormais les développeurs qui soumettent une application ont une option de visibilité. Ils peuvent :

Sélectionner la publication publique , l'app sera accessible pour tous les utilisateurs et sera affiché dans les classements et catégories de l'App Store. Elle pourra même être mise en évidence sur la page d'accueil.

, l'app sera accessible pour tous les utilisateurs et sera affiché dans les classements et catégories de l'App Store. Elle pourra même être mise en évidence sur la page d'accueil. (Nouveau) Sélectionner la publication privée, l'application sera exclusivement accessible via un lien direct. Elle n'apparaîtra jamais dans le classement des apps les plus téléchargées, dans les résultats de recherche ni dans les catégories de l'App Store. Le référencement sera inexistant !

À quoi cela peut servir ?

Aujourd'hui, une entreprise qui souhaite mettre en ligne une application dédiée à ses employés sur l'App Store sera affichée pour tout le monde, même pour les personnes qui n'ont aucun lien avec la société.

Avec cette nouveauté dans l'App Store, il va devenir possible à l'entreprise de publier cette application en mode privé et faire en sorte qu'elle ne soit disponible que par ses employés qui recevront un lien spécial. Avec cette technique, la société s'assure que son application ne soit téléchargée que par ses salariés.



Autre utilité, ce serait pour les cabinets d'études et de recherche, ils pourront envoyer un lien direct pour que seuls les participants téléchargent l'application. Même s'il y a beaucoup d’installations, l'app ne sera jamais visible dans le classement des applications les plus téléchargées dans sa thématique.



Ce changement est aussi une bonne nouvelle pour les utilisateurs en général, l'App Store affichera uniquement des apps pertinentes plutôt que des applications qui n'ont aucun intérêt et qui n'apportent rien une fois téléchargées.

L'application sera-t-elle au même niveau que les autres pour la validation ?

Avec cette nouveauté offerte aux développeurs, Apple ne souhaite pas changer ses habitudes. Chaque application qui notifiera vouloir une publication privée devra passer les étapes classiques de la validation avant d'arriver sur l'App Store.

Les exigences seront exactement les mêmes !