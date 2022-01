Will Cathcart confirme une future version iPad de WhatsApp

Une application WhatsApp sur iPad pourrait enfin voir le jour dans un avenir proche, selon le responsable de la messagerie, Will Cathcart. Dans une interview accordée à The Verge, Cathcart a déclaré que les gens demandaient depuis longtemps une vresion iPad et que la société "adorerait le faire".

WhatsApp bientôt sur iPad ?

Bien que le patron du service ne se soit pas engagé sur une date de sortie pour une application WhatsApp pour iPad, la société détenue par Meta a déjà la structure sous-jacente en place pour en créer une.

Nous avons fait beaucoup de travail sur la technologie de prise en charge de plusieurs appareils. Notre web et nos applications de bureau ont maintenant cela. Si j'ai activé la prise en charge de plusieurs appareils, je peux éteindre mon téléphone ou perdre ma connexion réseau et continuer à recevoir des messages sur mon bureau. Ce serait vraiment important pour une application pour tablette, de pouvoir utiliser l'application même si votre téléphone n'est pas allumé. La technologie sous-jacente est donc là.

À l'heure actuelle, WhatsApp est disponible sur l'iPhone, le Mac, le PC et le web, mais une application spécifique à l'iPad a toujours été laissée de côté jusqu'à maintenant. WhatsApp déploie actuellement au goutte-compte un support multi-appareils qui permet d'utiliser l'application sans iPhone, une fonctionnalité qui ouvre la voie à l'application iPad.



Pour mémoire, Meta, la société mère de WhatsApp, a publié Facebook sur l'iPad depuis longtemps, mais WhatsApp et Instagram n'y ont encore jamais eu droit, malgré une demande toujours très forte.



Et vous, vous attendez WhatsApp sur iPad ?



