Spotify prend des mesures pour éviter la désinformation sur le COVID

Spotify va prendre soin de mieux informer les utilisateurs de sa plateforme sur le Covid-19, une manière d'éteindre rapidement le début d'incendie initié par la légende du folk-rock Neil Young.



En effet, Daniel Ek, le patron du numéro un mondial du streaming musical, a expliqué qu'il ne supprimerait pas les podcasts incriminés mais qu'il ajouter des informations factuelles et scientifiquement sourcées.

Tout a commencé avec l'ultimatum lancé par Neil Young à Spotify concernant le podcast de Joe Rogan. Pour le chanteur, l'animateur vedette et ses invités ont régulièrement des discours complotistes, comprenez qu'ils n'encouragent pas à la vaccination notamment. Le problème, c'est qu'il s'agit d'un podcast exclusif à la plateforme et qu'il est, de loin, le plus écouté. Spotify n'a pas cédé, arguant que le service doit rester un espace de libre expression. Mais pour tenter de contenir le boycott lancé par Young, Ek a décidé de réagir rapidement.

Outre les liens vers des documents pour combattre la désinformation, Spotify a prévu des conseils pour guider les créateurs sur les sujets sensibles, ainsi que de nouvelles règles plus claires pour une plateforme toujours plus sécurisée.



Voici la lettre complète de Daniel Ek publiée ce dimanche 30 janvier 2022 :

Il y a dix ans, nous avons créé Spotify pour permettre aux créateurs du monde entier d'écouter et d'apprécier le travail des auditeurs du monde entier. Nous sommes convaincus que l'écoute est primordiale. Choisissez n'importe quel sujet et vous trouverez des personnes et des opinions de part et d'autre. Personnellement, il y a beaucoup de personnes et de points de vue sur Spotify avec lesquels je suis en profond désaccord. Nous savons que nous avons un rôle essentiel à jouer pour soutenir l'expression des créateurs tout en assurant la sécurité de nos utilisateurs. Dans ce rôle, il est important pour moi que nous ne prenions pas la position de censeur de contenu tout en nous assurant qu'il y a des règles en place et des conséquences pour ceux qui les violent.



Ces derniers jours, vous avez eu beaucoup de questions sur nos politiques de plate-forme et sur les lignes que nous avons tracées entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Nous avons mis en place des règles depuis de nombreuses années, mais il est vrai que nous n'avons pas été transparents sur les politiques qui guident notre contenu de manière plus générale. Cela a suscité des interrogations quant à leur application à des sujets graves, dont COVID-19.



Sur la base des réactions de ces dernières semaines, il est devenu clair pour moi que nous avons l'obligation de faire plus pour assurer l'équilibre et l'accès à des informations largement acceptées par les communautés médicales et scientifiques qui nous guident dans cette période sans précédent. Ces questions sont incroyablement complexes. Nous vous avons entendus - en particulier ceux des communautés médicale et scientifique - et nous prenons les mesures suivantes :

Nous publions aujourd'hui nos règles de longue date pour la plateforme. Ces règles ont été élaborées par notre équipe interne, de concert avec un certain nombre d'experts externes, et sont régulièrement mises à jour pour refléter l'évolution du paysage de la sécurité. Il s'agit de règles de conduite destinées à guider tous nos créateurs, qu'il s'agisse de ceux avec lesquels nous travaillons exclusivement ou de ceux dont le travail est partagé sur plusieurs plateformes. Vous pouvez désormais les trouver sur notre salle de presse, et elles seront disponibles en permanence sur le site principal de Spotify. Ils sont en cours de localisation dans différentes langues afin d'aider nos utilisateurs à comprendre comment Spotify évalue tous les contenus sur notre plateforme.

Nous travaillons à l'ajout d'un avis sur le contenu de tout épisode de podcast comprenant une discussion sur le COVID-19. Cet avis dirigera les auditeurs vers notre Hub dédié au COVID-19, une ressource qui fournit un accès facile à des faits basés sur des données, des informations actualisées partagées par des scientifiques, des médecins, des universitaires et des autorités de santé publique du monde entier, ainsi que des liens vers des sources fiables. Ce nouvel effort pour combattre la désinformation sera déployé dans les pays du monde entier dans les prochains jours. À notre connaissance, cet avis sur le contenu est le premier de ce type par une grande plateforme de podcast.

Nous allons également commencer à tester des moyens de mettre en évidence nos règles de plate-forme dans nos outils pour les créateurs et les éditeurs afin de les sensibiliser à ce qui est acceptable et d'aider les créateurs à comprendre leur responsabilité pour le contenu qu'ils publient sur notre plate-forme. Ces règles s'ajoutent aux conditions que les créateurs et les éditeurs acceptent pour l'utilisation de nos services.

Je veux que vous sachiez que dès les premiers jours de la pandémie, Spotify s'est orienté vers l'action. Nous avons lancé une variété de ressources éducatives et de campagnes de sensibilisation et nous avons développé et promu un centre d'information mondial sur le COVID-19. Nous avons fait don de notre inventaire publicitaire à diverses organisations pour la sensibilisation aux vaccins, de fonds à l'Organisation mondiale de la santé et à COVID-19 Vaccines Global Access (COVAX) pour accroître l'équité en matière de vaccins et nous avons soutenu la campagne de collecte de fonds Go Give One. Et nous avons mis en place un projet de secours musical pour soutenir la communauté créative. Bien que cette liste ne soit pas exhaustive, j'espère qu'elle vous donnera une idée du sérieux avec lequel notre entreprise a abordé la pandémie.



J'ai confiance en nos politiques, en la recherche et l'expertise qui sous-tendent leur élaboration, et en notre aspiration à les appliquer d'une manière qui permette un large débat et une discussion, à l'intérieur des lignes. Nous prenons cela au sérieux et nous continuerons à nous associer à des experts et à investir massivement dans les fonctionnalités de notre plateforme et les capacités de nos produits, dans l'intérêt des créateurs et des auditeurs. Cela ne signifie pas que nous ayons toujours raison, mais nous nous engageons à apprendre, à grandir et à évoluer.