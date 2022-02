Ochi : une app pour bloquer des apps et des sites sur iOS / Mac

Si il existe une multitude d'applications différentes pour iPhone, iPad et Mac qui visent à améliorer sa productivité, le développeur Michael Tigas propose une nouvelle application appelée Ochi qui va encore plus loin en bloquant les applications et les sites Web dans le but de "vous aider à rester concentré et à passer votre temps à bon escient" sur iPhone, iPad et Mac. C'est, en quelque sorte, une extension naturelle à Temps d'écran d'Apple.

Ochi ajoute une fonctionnalité indispensable à Temps d'écran

L'idée d'Ochi est simple : créer des filtres pour vous aider à rester concentré. Par exemple, si vous rédigez un document, vous pouvez créer un filtre nommé "Écriture" qui bloque l'accès à certains sites, applications et même catégories de sites Internet. Vous pouvez également faire l'inverse et n'autoriser que l'accès à certains sites Web, applications ou catégories, selon vos besoin. Au moment où vous essayerez d'accéder à l'un des sites ou apps sur liste noire, vous aurez un petit message d'erreur indiquant que vous êtes hors limites.



C'est très intéressant pour limiter son addiction à TikTok, Instagram, et autre iSoft. Mais surtout, Ochi est compatible avec les raccourcis automatisés d'Apple. Cela signifie que vous pouvez créer des raccourcis sur vos appareils qui activent automatiquement différents filtres dans Ochi. Ces actions de raccourcis peuvent également être liées à des actions d'autres applications, ce qui facilite l'intégration d'Ochi dans vos flux de travail existants.



Ochi peut également se synchroniser entre tous vos appareils, permettant ainsi la création sur Mac et l'application sur iPhone et iPad.

Caractéristiques de Ochi :

Bloquez l'accès aux applications iOS, aux applications Mac et aux sites Web.

Filtrez les sites Web par catégorie, notamment les médias sociaux, le chat et les actualités.

Appliquez plusieurs filtres temporaires ou non, avec des règles différentes.

Limitez la fréquence à laquelle les filtres peuvent être temporairement suspendus

Verrouillez et masquez les détails sensibles des filtres.

Attribuer des raccourcis aux filtres qui activent Focus et les filtres sur d'autres appareils

Intégrez Ochi dans votre flux de travail avec des raccourcis automatiques.

Synchronisez les filtres entre l'iPhone, l'iPad et le Mac.

Des widgets à thèmes pour lancer rapidement un filtre



Le développeur Michael Tigas explique la logique de l'application :

Ochi est inspiré par l'idée de bloquer les distractions sur un coup de tête, tout en travaillant pendant la journée, mais aussi le soir au moment d'aller se coucher.



Il était très important pour moi d'automatiser ce processus au niveau des applications et des sites Web sur l'ensemble de mes appareils, ce qui fait actuellement défaut à Screen Time.



Je peux lancer un filtre sur mon Mac qui bloque des sites Web comme Twitter/Facebook et, avec Focus, appliquer de manière transparente les mêmes restrictions sur mon iPhone ou mon iPad.



C'est génial de savoir que pendant qu'Ochi est actif, je ne peux pas simplement prendre un autre appareil sur mon bureau et me laisser entraîner par une distraction.

Si vous cherchez un moyen d'être plus concentré, testez Ochi qui est un outil très intéressant et gratuit. En revanche, certains filtres supplémentaires et options sont uniquement disponibles dans la version Pro via un in-app.

Voici la liste des achats intégrés :

Ochi Pro - 1 an : 21,49 €

Ochi Pro - 1 mois : 4,49 €

Ochi Pro - A vie : 49,99 €

Télécharger l'app gratuite Ochi