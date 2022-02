Marvel Tournoi des Champions : le jeu s'arrêtera fin mars

Si vous aimez les différentes sagas Marvel, alors vous avez peut-être déjà entendu parler du jeu mobile Marvel Tournoi des Champions (v33.2.3, 1,5 Go, iOS 10.0). Si vous êtes l'un des joueurs de ce jeu de combats en 1 contre 1, nous avons une mauvaise nouvelle pour vous : les développeurs viennent de publier un nouveau billet sur leur blog informant de l'arrêt du jeu fin mars.

Ainsi, Spider-Man, Iron Man, Wolverine vont devoir abandonner leur rôle de super-héros dès le 31 mars prochain, le studio Kabam estimant n'avoir jamais réussi à aller là où ils voulaient emmener les joueurs.

Le Tournoi des Champions prendra fin le 31 mars

C'est avec une profonde tristesse que nous allons mettre un terme à Marvel Realm of Champions le 31 mars 2022. Aujourd'hui, le jeu sera retiré de l'App Store et de Google Play, et vous ne pourrez plus effectuer d'achats in-app.



Lorsque nous avons commencé à développer Marvel Realm of Champions, nous avons voulu créer un RPG d'action rapide avec des batailles PVP compétitives et la possibilité de personnaliser vos propres champions Marvel comme vous le souhaitez. Malgré de multiples ajustements et changements en cours de route, nous n'avons pas été en mesure de réaliser la vision que nous avions initialement fixée.

D'ici la date de l'arrêt des serveurs, il sera possible de retrouver des sets d'équipement et des armes inédits, un nombre d'unités augmenté, des caisses d'équipement et les cristaux d'artisanat moins cher. Les joueurs pourront profiter des modes Conquête d'arène, Missions quotidiennes, Conquête en solo, War Thor et Deathmatch.

