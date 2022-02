Le prix d'Amazon Prime augmente de 16% aux États-Unis

Il y a 1 heure (Màj il y a 28 min)

Geekeries

William Teixeira

Réagir



En France, nous sommes nombreux à nous plaindre des augmentations tarifaires dans différents secteurs, visiblement nous ne sommes pas les seuls puisque les Américains sont aussi confrontés à des hausses de prix un peu partout. La dernière en date concerne la célèbre offre Amazon Prime qui permet de profiter de plusieurs avantages dont des délais de livraison très rapides.

Amazon Prime augmente de 16%

Lors des derniers résultats financiers d'Amazon, l'entreprise s'est félicitée d'avoir toujours plus d'abonnés à son abonnement Amazon Prime. Il faut dire que l'offre propose de multiples avantages comme la livraison en 1 jour ouvré (ou le soir même), des jeux gratuits sur Prime Gaming, un abonnement offert à une chaine Twitch, un accès à Prime Vidéo, du stockage gratuit et illimité dans Amazon Photos, un accès prioritaire aux ventes flash...

Depuis 2018, le tarif d'Amazon Prime n'avait pas changé, les Américains payaient 12,99$/mois ou 119$ à l'année, une somme qui peut vite être rentabilisée si on commande régulièrement sur Amazon et qu'on regarde souvent des contenus sur Prime Vidéo.



Avec un certain recul, Andy Jassy le nouveau directeur général

d'Amazon s'est dit "avec le nombre d'avantages qu'on propose à

nos clients, on pourrait un peu augmenter le prix de l'abonnement

Amazon Prime".

Dans un objectif d'apporter une meilleure rentabilité, mais aussi

de couvrir l'augmentation des salaires des employés et les coûts

plus importants des expéditions, Amazon a décidé de provoquer

une hausse de 16% à son abonnement Prime.

Amazon a informé qu'à partir du 18 février 2022, les nouveaux clients seront confrontés à ce tarif dès la souscription. En ce qui concerne ceux qui sont déjà abonnés, leur abonnement Amazon Prime évoluera dès le 25 mars 2022, ils seront bien évidemment alertés par un mail pour avertir de ce changement.

L'abonnement mensuel passera de 12,99$/mois à 14,99$/mois, quant au tarif annuel, celui-ci augmentera de 119$ à 139$ par an.



Pour le moment, Amazon n'a mentionné aucune hausse de prix pour l'international, cela ne concerne que les États-Unis. Il n'est pas à exclure que nous ayons prochainement la même augmentation tarifaire en France puisque si les salaires des employés n'ont pas augmenté, il y a tout de même un grand nombre de services (comme aux États-Unis) et aussi des coûts de transports plus importants.



Amazon propose toujours son offre Prime à 5,99€/mois et 49,99€/mois pour la France. L'offre dispose d'une période d'essai de 30 jours qui se renouvelle automatiquement une fois arrivée à la fin.



Via