AirPods Max 2 : le retrait de la Digital Crown au profit d'une surface tactile ?

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

AirPods

Julien Russo

Disponible depuis le 15 décembre 2020, l'AirPods Max n'a toujours pas connu de renouvellement. Si les ventes sont bonnes (grâce en partie aux nombreuses promotions chez les revendeurs), Apple sait que cela ne va pas durer éternellement, les consommateurs cherchent aussi de la nouveauté. Un brevet récemment déposé montre que la firme de Cupertino serait peut-être en train de travailler sur l'AirPods Max 2.

Bientôt une seconde génération pour le casque Apple ?

Réduction active de bruit, mode Transparence, compatibilité Audio Spatial, un son d'une qualité exceptionnelle... Que pourrait apporter de plus un AirPods Max 2 pour l'expérience utilisateur ?

Si pour l'instant les informations sont extrêmement limitées, on sait déjà que la Digital Crown pourrait être exclue de la future génération du casque d'Apple. En effet, le site Patently Apple a découvert un nouveau brevet pour le moins surprenant dans le registre de l'USPTO aux États-Unis.

Sur ce brevet, Apple donne des détails intéressants :

Conception d'un dispositif électronique comprenant au minimum une surface sensible au toucher, un ou plusieurs processeurs et une mémoire stockant plusieurs programmes configurés pour être exécutés par le ou les processeurs.

L'un des programmes pourrait être dédié à la compréhension des gestes sur la surface tactile, il s'occuperait du toucher, mais aussi des glissements du doigt.

L'interaction via une surface tactile avec des gestes qui correspondent à des commandes semble intéresser Apple depuis très longtemps. Le géant californien a déjà déposé 3 brevets mentionnant ce type de technologie ces dernières années. Avec une telle interaction, les utilisateurs de l'AirPods Max 2 pourraient d'un simple toucher mettre en pause une musique, d'une double tap lancer Siri ou encore passer à la musique suivante en glissant vers le haut et revenir à la musique précédente en glissant vers le bas.

Quand on regarde les précédents brevets déposé ainsi celui-ci, l'avenir de la Digital Crown sur l'AirPods Max paraît fortement compromis.



En décembre 2020, l'équipe conception d'Apple s'était confiée lors d'une interview au site de design japonais Casa BRUTUS. Il avait été mentionné pendant l'échange que des fonctions tactiles avaient été testées sur la phase de développement de l'AirPods Max, cependant l'équipe conception en avait conclu que pour le moment la Digital Crown était la meilleure solution.

Il est probable qu'Apple avait besoin de plus de temps pour travailler sur une telle intégration pour son premier casque Bluetooth, la Digital Crown était visiblement une bonne alternative pour éviter de retarder la commercialisation de l'AirPods Max.