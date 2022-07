AirPods : Apple veut utiliser une technologie de capteur tactile à ultrasons avancé

Les AirPods sont en constante évolution, quand une nouvelle génération des écouteurs et du casque sort, Apple travaille déjà sur le modèle qui sortira dans les années qui suivent. S'il n'est pas toujours facile de connaître les nouveautés à venir, on retrouve le registre de l'USPTO, l'endroit où Apple dépose des brevets pour protéger ses innovations !

Bientôt sur les AirPods ?

Dans un récent brevet, Apple mentionne l'intégration d'une nouvelle technologie pour les AirPods et l'AirPods Max. Le géant californien souhaiterait améliorer l'interaction des écouteurs et du casque quand vous êtes sous la pluie et que vos écouteurs sont mouillés ou quand vous tenez des gants (pendant du jardinage par exemple).



L'idée serait d'apporter un capteur tactile à ultrasons avancé, un système qui détecterait plus facilement votre toucher quand vous voulez changer de musique, activer le mode réduction de bruit/transparence, mettre en pause le contenu en lecture...

Dans son brevet, Apple reconnait cela :

Les systèmes de détection tactile par ultrasons peuvent être moins affectés lorsque des liquides conducteurs flottant électriquement (par exemple, des gouttelettes d'eau) ou des objets isolés (par exemple, des doigts gantés) entrent en contact avec sa surface sensible au toucher.

Les utilisateurs d'AirPods ne diront pas le contraire, il vous est probablement arrivé d'être sous la pluie ou avec des gants et rencontrer une difficulté à faire comprendre à vos AirPods que vous souhaitez changer de musique.

Les performances des capteurs peuvent ne pas être les mêmes dans des conditions humides, ce qui oblige parfois de passer par la commande "Dis Siri" pour mieux se faire comprendre.



Cette future innovation de capteurs à détection tactile ultrasonore pourrait voir le jour dès les prochaines générations d'AirPods. Il reste cependant toujours complexe de connaître le temps entre le dépôt de brevet et l'intégration sur les produits Apple, cela peut être rapide comme quelquefois prendre énormément de temps.



