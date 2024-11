Apple veut repositionner les AirPods sur la santé

Si le succès des AirPods ne se démentit pas depuis leur sortie en 2016, Apple est loin d'avoir épuisé ses idées pour attirer toujours plus de clients. Après la réduction de bruit puis les aides auditives, la firme veut aller plus loin sur le terrain de la santé.

La santé d'abord !

Quelques semaines seulement après le lancement de nouvelles fonctionnalités de santé auditive pour les AirPods Pro 2 avec iOS 18.1, un nouveau rapport suggère effectivement qu’Apple donne la priorité à la santé comme objectif principal des futurs modèles d’AirPods.

Selon l’analyste Ming-Chi Kuo sur Medium, Apple « repositionne » les AirPods pour se concentrer davantage sur la gestion de la santé, après l’approche réussie utilisée avec l’Apple Watch. Il explique :

Suite au succès de l’Apple Watch, les AirPods sont en train d’être repositionnés pour se concentrer sur la gestion de la santé, les futurs modèles intégrant davantage de fonctionnalités de gestion de la santé.

Bien que Kuo ne détaille pas les nouvelles fonctionnalités spécifiques, il souligne que la santé sera un élément central de la future stratégie d’Apple pour sa gamme d'écouteurs sans fil. Ce changement s’aligne bien avec l’accueil positif réservé aux fonctionnalités d’aide auditive, de test auditif et de protection auditive d’iOS 18.1, ce qui suggère qu’il existe un fort potentiel pour que les AirPods intègrent encore plus de capteurs axés sur la santé à l’avenir. Rappelons que la France n'a pas encore le droit à ces trois nouveautés, Apple attendant à priori l'approbation de l'Agence européenne du médicament.

Comme l'Apple Watch

Tout comme l’Apple Watch est devenue indispensable pour le suivi de la santé, les AirPods pourraient évoluer vers un outil tout aussi indispensable pour le bien-être. La stratégie d’Apple pour l’Apple Watch l’a transformée d’un accessoire pratique en un appareil de santé, et les AirPods pourraient suivre le même chemin.

Il y a quelques temps, Mark Gurman de Bloomberg a également fait état de travaux d’ingénierie chez Apple visant à intégrer des capteurs capables de mesurer la température corporelle via le conduit auditif, une méthode susceptible d’être plus précise que les relevés de température au poignet. On parle aussi régulièrement de la surveillance du rythme cardiaque, une nouveauté qui pourrait arriver sur les AirPods Pro 3.



Mais ce n'est qu'un début, Apple aurait de grandes ambitions en termes de santé pour ses futurs produits. En même temps, l'espérance de vie des américains baisse régulièrement depuis quelques années.