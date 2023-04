Brevet : un écran tactile sur le boitier de charge des AirPods ?

Les AirPods ont révolutionné notre façon d'écouter de la musique chez soi et à l'extérieur. Si on pouvait penser que l'innovation avait atteint son maximum, notamment avec les AirPods Pro 2, on n'a en réalité rien vu du potentiel. En effet, Apple a plus d'un tour dans son sac et prépare une nouveauté pour le moins inattendue, celle-ci concernerait directement le boitier de charge des AirPods.

Un brevet surprenant, mais logique

Aujourd'hui, pour changer de musique, mettre en pause la lecture ou augmenter le son, vous pouvez le faire depuis votre iPhone, votre Apple Watch, vos écouteurs directement ou via Siri.

Et si demain, on prenait le boitier de charge des AirPods pour contrôler la musique qu'on est en train d'écouter ?

C'est l'idée qui se cache derrière un récent brevet déposé par Apple, l'entreprise a souhaité protéger cette avancée technologique qu'on ne retrouve pas encore chez la concurrence.



Le brevet intitulé "Devices, Methods, and Graphical User Interface Interactions with a Headphones Case", déposé par Apple en septembre 2021 et publié la semaine dernière par l'Office américain des brevets et des marques (USPTO), montre différentes façons dont un tel design pourrait fonctionner.

Image MacRumors

Apple explique dans le brevet un cours résumé mettant en avant la pertinence et l'utilité d'une telle nouveauté pour des AirPods :

Il existe un besoin pour un dispositif de boîtier de casque pouvant contrôler les opérations traditionnellement associées aux casques (par exemple, les commandes de lecture, le changement de source audio, le changement de mode de sortie audio, etc.) Il est également nécessaire de disposer d'un boîtier d'écouteurs qui puisse également transmettre des informations à l'utilisateur, par le biais de dispositifs haptiques et/ou d'affichage. Ces méthodes et interfaces complètent éventuellement les méthodes conventionnelles de contrôle des casques sans fil. Ces méthodes et interfaces réduisent le nombre, l'étendue et/ou la nature des données fournies par l'utilisateur et produisent une interface homme-machine plus efficace.

Ce qu'on retient de cette courte présentation, c'est que l'écran pourrait être bien plus utile et stratégique qu'on le pense. Il permettrait aux utilisateurs des interactions rapides comme un geste du doigt pour passer à la musique suivante (un peu comme avec un HomePod), un accès à Siri et toutes les commandes dont on peut avoir besoin lors de la lecture d'une playlist Apple Music. Ajoutons à cela un petit retour haptique qui fera comprendre que l'information demandée a été prise en compte !



Apple suggère que le boîtier pourrait inclure un processeur et même des modules de mémoire supplémentaire, ce qui permettrait d'exécuter des instructions spécifiques venant de l'utilisateur. Ce nouvel écran tactile offrirait un accès interactif à diverses applications iOS préinstallé, on pense par exemple à l'app Téléphone, Courrier, Messages, Appareil photo...



Rappelons quand même qu'un brevet déposé ne veut pas dire qu'Apple sortira un jour cette nouveauté, on retrouve à ce jour un nombre incalculable de brevets ambitieux et révolutionnaires qui n'ont jamais été utilisés sur un produit Apple jusqu'à maintenant.



Source