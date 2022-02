Vaccination puis infection : votre passe restera actif même sans la dose de rappel

Si vous avez reçu les deux doses et que vous avez été testé positif au Covid-19, votre pass sanitaire ne sera pas désactivé même si votre application indique actuellement le contraire. Une mise à jour qui devrait débarquer dans le mois de février devrait remettre de l'ordre dans tout cela.

Comprendre ce qu'a dit Olivier Véran sur la 3e dose

On ne va pas vous le cacher, plus le temps passe et plus on a du mal à comprendre la logique. Néanmoins, étant donné que ce sont les règles en vigueur dans notre pays, il est important de rester informé et de bien comprendre comment cela fonctionne.



Mercredi dernier, le ministre de la Santé et des solidarités, Olivier Véran, déclarait qu'une infection est égale à une injection dorénavant. En clair, la dose de rappel ne sera plus obligatoire pour celles et ceux qui ont déjà reçu deux injections et qui par la suite ont été infectés par le Covid-19. Idem pour ceux qui ont reçu une injection puis qui ont été infectés deux fois. Toutefois, trois infections ne sont pas éligibles, sans raison apparente.



Une bonne nouvelle donc, mais à l'heure de ces lignes, les personnes dans cette situation continuent d'apercevoir une date d'expiration de leur pass sanitaire sur l'app TousAntiCovid. Nous parlons de la date d'échéance du certificat de rétablissement d'une durée de quatre mois, que l'on obtient après avoir été testé positif.

Le Parisien a pris l'initiative de contacter la Direction générale de la santé (DGS) qui lui a répondu que le dispositif sera réellement mis en place qu'à partir du 15 février et que la mise à jour de l'application au moment venu sera obligatoire. Vous aurez alors un passe vaccinal valide pour une durée illimitée, sous réserve que le gouvernement ne lance une campagne pour la 4e dose en fonction de la situation épidémique, comme l'expliquait le ministre.



Pour être sûr que tout fonctionne correctement, il vous faudra certainement scanner le certificat de vaccination en plus du certificat de rétablissement dans l'application afin de prouver que vous avez un schéma vaccinal complet. Mais ça, c'est sans compter sur la possibilité que l'exécutif supprime complètement le sésame, chose que font actuellement de nombreux pays à travers le monde.