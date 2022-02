McDonald’s se lance dans le métavers avec un fast-food virtuel

McDonald’s est connu mondialement dans la vie de tous les jours et compte bien l'être dans le monde 2.0 de demain que souhaite mettre en place le métavers. C'est pour cette raison que le fabricant de burgers vient de déposer une dizaine de marques en lien avec ce domaine. McDonald's se trouve dans la phase de préparation et passera à l'action dès que ce sera le bon moment.

McDonald’s entre dans le métavers

Décidément, le métavers et les NFT semblent attirer tout le monde ces dernières semaines. Comme vous le savez, le métavers a pour objectif de créer un monde dans lequel on ferait tout comme dans la vraie vie mais de manière virtuelle avec des casques devant les yeux.



Les géants de la technologie ne veulent surtout pas être laissés de côté et c'est pour cette raison que Facebook, Apple... font de plus en plus parler d'eux sur ce sujet. Mais bien évidemment, ils sont loin d'être les seuls.



En ce 10 février 2022, nous apprenons que la chaîne de fast-food légendaire McDonald's a bien l'intention d'être présente dans le métavers. Pour ce faire, l'entreprise a déposé 10 marques dans l'espace virtuel dont une qui concerne un "restaurant virtuel".

Le principe est simple, lorsque le métavers se sera développé et que vous aurez votre avatar dans votre vie numérique, vous pourrez vous rendre au McDonald's virtuel ou tout simplement vous faire livrer à votre domicile virtuel.



La chaîne de restauration n'a pas l'intention de s'arrêter là et souhaite dans un avenir proche proposer des "fichiers multimédias téléchargeables" sous forme de NFT. De plus, la marque McCafe devrait elle aussi exister dans le métavers.



Pour terminer en beauté, le groupe se voit même sortir de sa zone de confort pour se lancer dans le divertissement et plus précisément l'organisation de concerts et d'événements virtuels. Bref si vous ne l'aviez pas encore compris, le métavers est bel et bien lancé et toutes les grosses sociétés commencent doucement mais sûrement à avancer leurs pions.