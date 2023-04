Le métavers de plus en plus abandonné par les gros de l'industrie

On nous l'a vendu comme le futur de l'humanité et pourtant, nous en sommes bien loin… Adulé au départ, le métavers commence sérieusement à s'essouffler, que ce soit du côté des utilisateurs, mais également des sociétés ayant pourtant parfois investi lourdement dans la technologie. La démocratisation soudaine de l'IA n'a pas aidé.

Le métavers : vraiment le futur ?

C'est un fait, depuis le début d'année 2023, le métavers est boudé par l'industrie qui n'a d'yeux que pour l'intelligence artificielle, la fameuse IA. Avec la crise économique et le peu d'engouement du public à son égard, de nombreuses sociétés décident purement et simplement de supprimer leur branche métavers.



Exemple le plus récent, Disney qui vient d'annoncer la dissolution de sa division métavers qui comprend une cinquantaine d'employés à temps plein. D'autres grosses entreprises technologiques vont dans le même sens.



On peut citer Microsoft qui a clôturé son équipe Industrial Metaverse et licencié la centaine d'employés concernés ou encore Tencent, géant du jeu vidéo, qui en a terminé avec son département XR qui travaillait au quotidien sur la réalité étendue.

N'oublions pas Meta (ex Facebook) bien évidemment, qui depuis 2021, a clairement affirmé son attrait pour ce secteur, allant jusqu'à renommer son entreprise par la contraction du mot métavers.



Après la perte d’au moins une dizaine de milliards de dollars en 2022 à cause du métavers, Mark Zuckerberg arrête les NFT et souhaite désormais se tourner comme ses concurrents vers l'IA. Il l'a d'ailleurs indiqué en personne dans un message publié fin février sur Facebook. Si même l'entreprise la plus impliquée dans le domaine commence à aller voir ailleurs, l'avenir de cette technologie commence à poser question, malgré la sortie de l’excellent Meta Quest Pro.



L'année dernière, Apple a clairement émis des doutes à son encontre. Tim Cook a déclaré que les gens ne savent pas ce qu'est le métavers et le vice-président d'Apple en a rajouté une couche, jugeant ce mot détestable et taclant Facebook au passage. D’ailleurs, Apple semble avoir retardé une nouvelle fois la sortie de son casque AR/VR.



Pour terminer, les chiffres sont également catastrophiques. Toutes les sociétés liées uniquement au métavers ont toutes vues leur chiffre d'affaires dégringoler en 2022. Vous l'aurez compris, ce n'est pas la fête du côté du métavers en 2023.



À l'avenir, il est totalement possible que le développement de la technologie et des outils nécessaires à son fonctionnellement permettent de la rendre populaire. Néanmoins, cela semble mal parti, en dehors des jeux comme Sony et son PSVR2 bluffant (mais loin des chiffres espérés pour le moment).