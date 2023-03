Le patron d'Epic estime qu'Apple va "écraser le métavers" ou "en tirer tous les profits"

De son côté, Apple devrait annoncer son casque Reality Pro lors de la WWDC 23 en juin (en même temps que la bêta 1 d'iOS 17 ), ainsi que de nouvelles plateformes logicielles pour faire fonctionner ce casque de réalité mixte. Cependant, Apple n'est pas très enthousiaste à l'égard du terme "métavers", Tim Cook déclarait l'an dernier que les gens ne savent pas ce qu'est le métavers . Depuis l'iPhone 12 Pro, Apple inclus un LiDAR sur ses téléphones, l'iPad Pro l'ayant également depuis le modèle 2020. C'était un premier pas sur le plan matériel vers l'AR, après avoir proposé depuis iOS 11 un SDK appelé ARKIT pour les développeurs souhaitant inclure de la réalité augmentée dans leurs applications et jeux.

Si nous construisons cette chose dans un environnement ouvert, les entreprises pourront vivre de leurs mérites. Nous aimons beaucoup cela parce que nous avons l'habitude de gagner sur le fond quand on nous en donne l'occasion et nous sommes terriblement frustrés par des marchés comme iOS où vous ne pouvez tout simplement pas créer un Epic Games Store pour iOS parce qu'Apple dit 'Vous ne pouvez pas nous concurrencer' !

Epic s'intéresse de près au métavers, Sweeney déclarant que la société souhaite "rivaliser sur ce secteur avec son Unreal Engine", avec "l'hébergement de serveurs à l'avenir" et bien d'autres choses encore. "Mais à l'avenir, il y aura une économie ouverte pour cela. Nous voulons avoir le meilleur marché d'actifs", a-t-il expliqué.

Nous pensons qu'ils domineront complètement ce secteur s'ils sont autorisés à utiliser leur pouvoir de marché et leur matériel pour le faire. C'est ce que nous combattons.

Ils essaieront soit d'écraser le métavers, soit d'en tirer tous les bénéfices. L'un ou l'autre. Apple ne vous permet pas d'utiliser un moteur de navigation concurrent. Ils peuvent donc faire la même chose avec le métavers, ils peuvent dire 'vous devez utiliser le moteur limité du métavers d'Apple, vous ne pouvez pas construire le vôtre, vous ne pouvez pas utiliser Unreal'. Ils pourraient simplement modifier toutes les règles de la plateforme demain pour tuer tout ce que tout le monde fait, et c'est pourquoi nous avons besoin de [lois] antitrust vraiment solides. C'est pourquoi nous nous battons avec autant d'acharnement.

Interrogé sur les obstacles qui se dressent devant la vision "unifiée" du métavers, Sweeney a immédiatement pointé du doigt Apple. Il pense que l'entreprise technologique la plus valorisée "écrasera le métavers ou en tirera tous les bénéfices".

Dans une interview accordée à GamesIndustry , le deuxième Tim, Sweeney, a fait part de ses réflexions sur ce que l'on appelle le métavers, et notamment sur la vision d'Epic d'un écosystème "unifié" qui ne serait pas "un autre jardin clos". Il s'agit là d'une attaque en règle contre Apple, qui, selon lui, exploite cloisonne l'App Store sur iPhone et iPad.

Les patrons d'Apple et Epic Games ne partiront pas en vacances ensemble, c'est un fait avéré. Au-delà de leurs différents autour de l'App Store (suite à la suppression de Fortnite ), les deux entreprises travaillent sur de nouvelles plateformes de réalité augmentée et de réalité virtuelle. Tim Sweeney, PDG d'Epic Games, tire déjà la sonnette d'alarme quant au comportement d'Apple.

