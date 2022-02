MonPetitMatch : la nouvelle application qui va te faire vibrer devant les matchs

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Jeux Vidéo iPhone

Guillaume Gabriel

Amis footeux, il y a du nouveau pour vous sur l'App Store ! Non, je ne parle pas d'un nouveau jeu de simulation, mais bel et bien du nouveau-né de l'équipe qui a donné vie à MonPetitGazon. En effet, c'est au tour de MonPetitMatch by MPG (v1.0.2, 52 Mo, iOS 11.0) de voir le jour sur nos mobiles, et d'une bien belle façon, puisque l'application est déjà en tête du classement.

Dans cette dernière, vous avez la possibilité de défier un ami devant un match de football en choisissant 5 joueurs et en anticipant ce qui arrivera pendant la partie...

MonPetitMatch : défiez vos amis devant les matchs de football

Tu t'ennuies parfois devant un match ?



Lance-toi un petit MPM avec tes potes ou tes voisins de bar, tu verras plus le temps passer.



Choisis 5 joueurs bouillants, vois leur point évoluer en direct, fais des rempla malins, utilise tes boosts, devine ce qui va arriver...



On verra bien qui est le GOAT au coup de sifflet final parmi tes potes et tous les utilisateurs en France.

Vous l'aurez compris, le concept est très simple : imaginons un match bien chiant dimanche aprèm, du genre Metz-Bordeaux, et pimentons-le avec quelques paris. Vous défiez un ami, vous choisissez 5 joueurs du match, vous appliquez des bonus, puis vous prédisez les prochains évènements marquants du match.



Le but étant de faire le score le plus haut possible pour venir à bout de votre, ou vos adversaires du jour ! C'est fun, c'est gratuit et ça donne un nouveau souffle aux matchs du week-end.

Télécharger le jeu gratuit MonPetitMatch by MPG