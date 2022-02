Sony lance ses écouteurs sans fil LinkBuds avec un design original

Il y a 2 heures

Casques

Medhi Naitmazi

3



Sony a annoncé cette nuit le lancement des LinkBuds, qui sont les derniers écouteurs sans fil de la société. Les LinkBuds WF-L900 ont un design plat unique qui ne ressemble à aucune autre paire d'écouteurs du marché. Une manière de se distinguer des AirPods d'Apple.

Les LinksBuds se distinguent des autres écouteurs "true wireless"

Disponibles en deux coloris, noir ou blanc, les LinkBuds affiche des écouteurs en forme de beignet qui se placent dans l'oreille sans être intra-auriculaire. Comme pour les AirPods 3, il n'y a pas d'embouts en mousse ou en silicone inclus avec les LinkBuds.

Le trou des LinkBuds, qui est un pilote à anneau ouvert, permet aux utilisateurs d'écouter de la musique tout en entendant l'environnement ambiant, ce qui est similaire à d'autres produits d'écouteurs comme les lunettes de soleil équipées de son et les options de conduction osseuse.



Comme les LinkBuds de Sony n'obstruent pas le son ambiant, ils sont idéaux pour les situations où les auditeurs doivent être conscients de leur environnement, comme la marche, la course à pied, le vélo et les transports en commun. Il n'y a donc pas de réduction de bruit comme sur les AirPods Pro, mais le géant nippon assure que les appels sont de grande qualité grâce à un algorithme qui filtre les sons parasites.

Les écouteurs sont maintenus en place par une partie secondaire dotée d'une petite ailette. Sony les décrit comme étant ultra-compacts, légers et capables de rester dans les oreilles. Ils sont étanches aux éclaboussures et à la sueur selon la norme IPX4, et une fonction de contrôle adaptatif du volume optimise la musique en fonction du son de l'environnement ambiant. La batterie des LinkBuds a une autonomie de 5,5 heures, et un étui de chargement permet d'obtenir une durée d'écoute totale de 17,5 heures.



Sony a intégré les assistants Alexa et Google et surtout les écouteurs sont capables de reconnaitre certains gestes réalisés juste devant l'oreille. Oui, on ne tapote pas sur les LinksBuds mais sur sa peau.

Caractéristiques des LinkBuds

Un pilote à anneau ouvert unique relie votre contenu et ce qui se passe dans votre environnement

Poids de 4,1 gramme par écouteur

Conversations cristallines avec un son de haute qualité

Processeur V1 intégré pour un son équilibré de haute qualité

Technologie de prise vocale précise pour les appels téléphoniques cristallins

Jusqu'à 5,5 heures de batterie et un total allant jusqu'à 17,5 heures avec le boîtier de charge

Conception anti-éclaboussures IPX4 et anti-transpiration

Ultra-petit et léger pour un ajustement qui reste toute la journée

Contrôlez l'audio en appuyant sur vos oreilles

Le contrôle adaptatif du volume optimise le son pour votre environnement

Les LinkBuds de Sony peuvent être achetés sur Amazon pour 199 euros et sont compatibles iPhone et Android.