Apple relaxé dans l'affaire du plagiat des émojis avec différentes couleurs de peau

Il y a 6 heures

Actualité Apple

Alexandre Godard

Un problème en moins pour Apple... Le procès dans lequel ils étaient impliqués pour plagiat au niveau des émojis raciales vient d'être clôturé. Verdict final, le juge donne raison à Apple qui n'aurait selon lui enfreint aucune règle.

Le juge déclaré Apple non coupable !

Apple a énormément de procès à gérer à travers le monde mais ce jeudi 17 février 2022, nous pouvons en retirer un de la liste. Comme indiqué par Reuters, le procès qui visait Apple pour plagiat en ce qui concerne les émojis présentant plusieurs teintes de peau vient de se terminer et qui plus est de bonne manière.



Le juge Chhabria en charge de l'affaire a rendu son verdict et donné entièrement raison au géant de la technologie. Le plaignant, qui n'est autre que la société Cub Club Investment (CCI) reprochait à Apple de l'avoir copié puis de lui avoir volé l'idée.

CCI explique qu'ils étaient les premiers à l'utiliser en 2013 et qu'à l'époque, ils avaient trois demandes de brevets en instance en plus d'une vingtaine de droits d'auteur. Le juge n'a pas semblé convaincu par ces allégations en précisant qu'il était difficile de représenter un pouce vers le haut teinté d'une couleur de peau naturelle de différentes manières.



Le sujet est donc clos, les émojis raciales d'Apple ne sont pas suffisamment ressemblants à ceux de CCI pour qu'une quelconque sanction soit évoquée. Pour rappel, la grosse mise à jour iOS 15.4 prévue dans quelques semaines apporte 37 nouveaux émojis aux utilisateurs Apple.