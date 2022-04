Apple est en train de tester 9 nouveaux Mac avec 4 versions différentes de puces M2

⏰ Il y a 6 heures (Màj il y a 6 heures)

Julien Russo

Réagir



Depuis l'abandon des processeurs Intel, Apple a divulgué plusieurs versions de la puce M1, il y a eu le variant standard, Pro, Max et Ultra qui a récemment été dévoilé. Pour la seconde génération de la célèbre puce dédiée au Mac et à l'iPad Pro, Apple devrait opter pour la même stratégie.

Plusieurs variants de la puce M2 sont en test

Selon un récent rapport de Bloomberg, Apple est actuellement en train d’essayer en interne à l'Apple Park plusieurs versions de sa future puce qu'on retrouvera dans les prochaines générations de Mac. Les indiscrétions autour du sujet affirment que les expérimentations se font sur 9 nouveaux Mac de différentes gammes (Air/Pro, Mac Pro...) et 4 puces M2 sont au cœur des tests.



Apple souhaite voir comment réagissent les puces M2 en fonction des Mac où elles sont installées, est-ce que des plantages sont détectés, des lenteurs dans la rapidité d'exécution des tâches, est-ce que l'autonomie sur 24h est acceptable… ? Les observations sont nombreuses et le moindres bug et instabilité doit être corrigé avant d'aller plus loin dans le développement de la puce.

D'après le rapport, voici plusieurs Mac où la puce M2 est testée en ce moment :

Un MacBook Air avec puce M2, portant le nom de code J413. Ce Mac disposera de 8 cœurs de CPU, des composants qui gèrent le traitement principal et de 10 cœurs pour les graphiques. C'est en hausse par rapport à 8 cœurs graphiques du MacBook Air actuel.

Un Mac mini avec une puce M2, portant le nom de code J473. Cette machine aura les mêmes spécifications que le MacBook Air. Il y a aussi une variante « M2 Pro », sous le nom de code J474.

Un MacBook Pro d'entrée de gamme avec une puce M2, portant le nom de code J493. Les spécifications sont les mêmes que le MacBook Air ci-dessus.

Un MacBook Pro 14 pouces avec puces M2 Pro et « M2 Max », sous le nom de code J414. La puce M2 Max a 12 cœurs de CPU et 38 cœurs graphiques, contre 10 cœurs de CPU et 32 cœurs graphiques dans le modèle actuel. Il disposera également de 64 Go de mémoire.

Un MacBook Pro 16 pouces avec puces M2 Pro et M2 Max, portant le nom de code J416. Le M2 Max du MacBook Pro 16 pouces aura les mêmes spécifications que la version 14 pouces du MacBook Pro.

Un Mac Pro, portant le nom de code J180. Ce Mac comprendra un successeur de la puce M1 Ultra utilisée dans l'ordinateur Mac Studio.

Sans surprise, le porte-parole d'Apple n'a pas souhaité répondre à cette rumeur que relaie aujourd'hui Bloomberg.

La puce M2 pourrait être lancée dès 2022 sur un nouveau MacBook Air et MacBook Pro d'entrée de gamme.