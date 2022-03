Apple exige deux autotests par semaine à tous ses employés en Apple Store

Hier à 21:08

Actualité Apple

Alexandre Godard

Réagir



Plus de deux ans après l'arrivée de la pandémie mondiale de COVID-19, Apple ajuste encore et toujours son protocole pour s'adapter au mieux à la situation. Selon les dernières informations, un nouveau système devrait prochainement être mis en place. Fini le masque pour les clients mais deux autotests par semaine obligatoires pour les employés en Apple Store.

Le dernier protocole COVID-19 ?



Apple modifie une fois de plus sa politique sanitaire appliquée aux employés des Apple Store. Grâce à un nouveau rapport de Bloomberg, on apprend que la pomme change de stratégie pour ses salariés.



Désormais, les personnes qui travaillent dans un Apple Store devront se faire tester au minimum deux fois par semaine contre une auparavant. Une nouvelle règle qui s'applique à tout le monde, même ceux qui possèdent un schéma vaccinal complet.



De plus, les résultats ne seront plus soumis à une vérification supplémentaire. Doit-on comprendre que la marque va faire confiance à ses employés et ne plus procéder à la fameuse vérification des tests ? C'est en tout cas ce que semble indiquer l'annonce du jour.

Sur la base de ce que nous avons appris de notre pilote de test, tout le monde devra désormais s'auto-tester deux fois par semaine, quel que soit son statut vaccinal.

L'objectif derrière cette décision, rendre de la "liberté" au public qui pourrait de son côté retirer le masque. En revanche, la note distribuée en interne explique que les employés ne pourront toujours pas l'enlever. À noter que nous parlons ici des Apple Store aux États-Unis, reste à voir si les Apple Store français vont suivre le mouvement.