Apple supprime RT News et Sputnik News sur l'App Store (communiqué officiel)

Hier à 23:16 (Màj hier à 23:16)

Actualité Apple

Julien Russo

1



Nous avons appris il y a un peu plus d'une heure qu'il n'était plus possible de passer une commande sur l'Apple Store en ligne en Russie, une décision prise par Apple après l'invasion de l'armée Russe en Ukraine. La firme de Cupertino révèle ce soir plusieurs mesures chocs qui vont bouleverser les habitudes de millions de personnes en Russie.

Apple s'exprime pour la première fois

Comme beaucoup d'autres entreprises américaines, Apple doit prendre plusieurs mesures strictes sur ses activités en Russie, la firme de Cupertino n'a pas vraiment le choix puisque la majorité des indications proviennent directement de la Maison-Blanche.

Dans une déclaration officielle, Apple décrit plusieurs changements qui concernent la Russie et l'Ukraine :

Arrêt immédiat des exportations vers la Russie , une triste nouvelle qui va rendre l'achat d'un produit Apple impossible chez les revendeurs dans tout le pays.

, une triste nouvelle qui va rendre l'achat d'un produit Apple impossible chez les revendeurs dans tout le pays. Suppression des applications RT News (Russia Today) et Sputnik , deux médias financés par le gouvernement de Russie. Les apps resteront disponibles exclusivement sur l'App Store russe, mais seront inaccessibles en dehors du territoire. À noter que les RT et Sputnik restent opérationnelles si elles sont installées sur votre iPhone/iPad.

, deux médias financés par le gouvernement de Russie. Les apps resteront disponibles exclusivement sur l'App Store russe, mais seront inaccessibles en dehors du territoire. À noter que les RT et Sputnik restent opérationnelles si elles sont installées sur votre iPhone/iPad. Coupure du trafic et des accidents en temps réel pour les utilisateurs en Ukraine, Apple mentionne une mesure nécessaire pour protéger les citoyens ukrainiens.

Voici le communiqué d'Apple au sujet des récentes dispositions :

Nous sommes profondément préoccupés par l’invasion de l’Ukraine par la Russie et nous apportons notre contribution à toutes les personnes qui sont victimes de la violence. Nous aidons les efforts humanitaires, fournissons une assistance pour la crise des réfugiés qui se déroule actuellement, et faisons tout ce que nous pouvons pour soutenir nos équipes dans la région. Nous avons pris un certain nombre de mesures en réponse à l’invasion. Nous avons interrompu toutes les ventes de produits en Russie. La semaine dernière, nous avons arrêté toutes les exportations vers notre canal de vente dans le pays. Apple Pay et d’autres services ont été limités. RT News et Sputnik News ne sont plus disponibles en téléchargement sur l’App Store en dehors de la Russie. Et nous avons désactivé à la fois le trafic et les incidents en direct dans Apple Plans en Ukraine, par mesure de sécurité et de précaution pour les citoyens ukrainiens. Nous continuerons à évaluer la situation et sommes en communication avec les gouvernements concernés sur les mesures que nous prenons. Nous nous joignons à tous ceux qui, dans le monde entier, encouragent à la paix.

D'autres mesures pourraient bientôt arriver en Russie, pour rappel, un ministre ukrainien a demandé à Apple de bloquer l'accès à l'App Store, chose que la firme de Cupertino n'a pas encore faite. Le géant californien est essentiellement soumis aux directives de l'administration Biden qui débarquent en temps réel en fonction de l'évolution de la situation entre la Russie et l'Ukraine.