Les créateurs de contenus russes sont interdits d'utiliser Onlyfans

En ce moment, je n’ai pas de sous pour acheter de la nourriture ou payer mon loyer, il n'est pas juste que le peuple paie pour des décisions qui ont été prises par notre président, surtout que beaucoup ne partagent pas tous les idéaux. J'ai pris part à plusieurs manifestations depuis que j’ai déménagé à Moscou à l’âge de 18 ans. Nous ne sommes pas Poutine ! Toutes mes prières pour la paix et le peuple ukrainien.

Il est également précisé qu'OnlyFans a conscience que les créateurs qui lui font confiance n'ont rien à voir avec le conflit qui oppose leur pays avec l'Ukraine, cependant, les restrictions financières mondiales ne permettent plus de payer comme avant les comptes des créateurs de contenus Russes. L'utilisatrice @Kitty populaire dans la communauté OnlyFans en Russie a déclaré dans le Daily Beast que cet arrêt était catastrophique pour elle étant donné que sa principale source de revenus provient des souscriptions à son compte OF, elle explique :

Les cagnottes que les créateurs ont générées resteront sécurisées et en attente jusqu’à ce qu’ils puissent être retirés à nouveau.

Que ça soit en Russie ou dans n'importe quel pays dans le monde, OnlyFans est utilisé par de nombreuses personnes comme un complément de revenus pour arrondir les fins de mois. Bien sûr, le site est essentiellement connu pour ses contenus érotiques et pornographiques qui ont fait de lui un succès mondial en peu de temps. Toutefois, OnlyFans, c'est aussi des créateurs dévoués qui partagent leurs passions sportives, les photos et vidéos de leurs vacances, des morceaux de musiques qu'ils composent eux-mêmes... Comme de nombreuses entreprises, OnlyFans a jugé qu’il était préférable de se mettre en retrait de la Russie en interdisant ses utilisateurs russes. Il y a quelques heures, le site a bloqué ou supprimé les comptes de personnes domiciliées en Russie. Cette décision est directement liée avec l'invasion de l'armée de Poutine en Ukraine, si OnlyFans ne s'est pas exprimé publiquement, des dirigeants de la société anglaise ont déclaré au Daily Beast :

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.