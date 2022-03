Les hackers derrière le piratage de Nvidia font du chantage

On apprenait la semaine dernière que Nvidia avait été victime d'un piratage d'une grande ampleur, annonçant vouloir mener une enquête avant d'en tirer des conclusions, l'entreprise sait maintenant quel groupe de hackers l'a attaqué. Aujourd'hui, le spécialiste des cartes graphiques fait face à du chantage !

Des informations privées ont été dérobées

Il y a moins une semaine, Nvidia a été visée par une cyberattaque qui semblait avoir pour objectif de perturber le fonctionnement interne du groupe et récupérer des données stockées sur ses serveurs.

Après plusieurs jours d'investigation, l'entreprise a enfin découvert les principales motivations derrière cette intrusion, il a été révélé que des données de connexion d'employés et une grande quantité d’informations privées sauvegardées dans les systèmes de Nvidia ont été volées.



La firme américaine explique avoir constaté plusieurs fuites de données en ligne qui ont été dérobées, cette technique est fréquente chez les hackers, ils souhaitent montrer qu'il n'y a aucune peur et une détermination à frapper fort si Nvidia n'accepte pas leurs demandes.

Nous sommes conscients que les hackers à l'origine de la menace ont pris les informations d'identification des employés et certaines informations exclusives de Nvidia de nos systèmes et a commencé à les divulguer en ligne.

Les pirates qui sont issus du groupe LAPSUS$ ne réclament pas de rançon, mais ont des revendications déjà bien précises, ils ont deux exigences qu'ils révèlent aujourd'hui à Nvidia :

Le passage en open source de l'ensemble des pilotes des produits de la société, cette décision devra être définitive et Nvidia n'aura jamais le droit de revenir dessus.

de l'ensemble des pilotes des produits de la société, cette décision devra être définitive et Nvidia n'aura jamais le droit de revenir dessus. Le retrait immédiat des limitations des capacités de minage de cryptomonnaies sur les récentes cartes graphiques GeForce.