Bons plans iOS : This Is the Police 2, Minnow, Johnny Bonasera 1, MT

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 3 promos avec notamment This Is the Police 2, Minnow, Johnny Bonasera 1, MT. L'occasion d'économiser 28€ !



Jeux gratuits iOS :

Petit orchestre (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v1.8, 290 Mo, iOS 8.0, Bamboo Kids) passe de 2,99 € à gratuit. Créez votre propre orchestre et écoutez une mélodie jouée avec vos instruments de musique préférés du monde entier! Étudiez les instruments musicaux et leurs sons avec ce jeu amusant.



Testez vos connaissances avec un quiz à trois niveaux de difficulté. Le son des instruments de musique classiques captiveront votre enfant pendant longtemps, et son intérêt sera retenu par des mini-jeux supplémentaires qui enrichiront ses connaissances.



Les + : Pour les enfants : apprenez leur les instruments Télécharger le jeu gratuit Petit orchestre





Johnny Bonasera 1 (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.51, 111 Mo, iOS 8.0, Rafael Garcia Moreno) passe de 1,99 € à gratuit. Découvrez l'histoire de Johnny Bonasera, un jeune garçon battu et humilié par un groupe de punks.



Poussé par une soif insatiable de vengeance, Johnny Bonasera jure de prendre sa revanche sur chacun de ces voyous. Un par un, méthodiquement, sans une once de pitié...



Un jeu d'aventure pas comme les autres, rythmé par des dialogues hilarants et des énigmes variées.



Les + : Très fun Télécharger le jeu gratuit Johnny Bonasera 1





Quell Memento+ (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.10, 104 Mo, iOS 8.0, Fallen Tree Games Ltd) passe de 1,99 € à gratuit. Un jeu de puzzle enchantant qui vous demandera de faire preuve de logique.



Mis en place dans une vieille maison abandonnée, le joueur restaure l'ordre des mémoires des derniers occupants, et embarquez-vous alors dans une aventure de découverte personnelle et de réflexion. Utilisez la logique et pensez bien pour résoudre les 150 puzzles ingénieux. Convient pour toute la famille, cette expérience est apaisante grâce à la bande-son réalisée par Steven Cravis.



Les + : Des mécanismes bien trouvés

Relaxant Télécharger le jeu gratuit Quell Memento+





Applications gratuites iOS :

Safety Note+ (App, iPhone / iPad, v7.2.8, 37 Mo, iOS 12.0, Eightythree Technology) passe de 1,99 € à gratuit. L'applications Safety Note+ vous permet de protéger vos notes et mémos avec un mot de passe et ainsi éviter les mauvaises surprises.



Les + : Pour éviter de vous faire voler vos idée ! Télécharger l'app gratuite Safety Note+





Minnow (App, iPhone / iPad, v1.1.4, 73 Mo, iOS 11.0) passe de 2,99 € à gratuit. Vous détestez passer des heures à parcourir les applications de streaming une par une ? Nous aussi.



Rejoignez les milliers de personnes qui utilisent déjà Minnow comme première étape pour rechercher et parcourir toutes leurs chaînes de streaming en un seul endroit. Créez des listes de lecture de films, d'émissions et d'épisodes sur tous les services de streaming populaires comme Netflix, Hulu, Disney+, Prime Video, HBO, Starz et Showtime et partagez-les avec vos amis et votre famille !



Nous avons des séries, des films, des documentaires et des listes de lecture primés, sélectionnés par des critiques de cinéma du monde entier, que vous pouvez parcourir, rechercher et découvrir facilement.



Les + : La bible parfaite pour les adorateurs des services de streaming Télécharger l'app gratuite Minnow





MT (App, iPhone / iPad, v1.4, 50 Mo, iOS 10.0, Kundan Jadhav) passe de 2,99 € à gratuit. MT est une application de gestion de fichiers légère qui facilite la gestion de tous vos fichiers tout en prenant en charge la sauvegarde sur le cloud. Elle utilise Touch ID ou Face ID pour une sécurité supplémentaire.



Vous pouvez même sauvegarder et télécharger des fichiers depuis votre compte Google Drive. MT prend en charge le partage de fichiers iTunes.



Les + : Le côté sécurité Télécharger l'app gratuite MT





DayCost Pro (App, iPhone / iPad, v7.0, 47 Mo, iOS 9.3, 良峰 侯) passe de 2,99 € à gratuit. Une très bonne application pour faire ses comptes et gérer ses dépenses au quotidien. Le développeur annonce une saisie des montants en 3 secondes grâce à une interface épurée et notamment au widget.



L'application est compatible Apple Watch et permet aussi d'attacher une pièce jointe (photo, texte) et de se créer des budgets. Pratique pour ne pas dépasser.



Les + : Un widget intégré

Des graphiques pour voir la tendance Télécharger l'app gratuite DayCost Pro





Promotions iOS :

This Is the Police 2 (Jeu, Stratégie / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.18, 1 Go, iOS 10.0, HandyGames) passe de 6,99 € à 2,99 €. Interprétez la loi comme bon vous semble dans This Is the Police 2, la suite du mémorable This Is the Police. Intallez-vous dans le bureau du shérif, gérez vos policiers, enquêtez, interrogez, incarcérez, prenez des décisions difficiles et évitez de finir vous-même en prison ! Découvrez un jeu narratif mélangeant aventure, stratégie et combat tactique en tour par tour.



S'agit-il d'un jeu de simulation ? D'un jeu de gestion ? D'un jeu de combats tactiques ? D'un roman interactif ? D'un jeu d'énigmes ? C'est tout cela et bien plus encore !



Plongez dans une expérience narrative unique en son genre. Télécharger This Is the Police 2 à 2,99 €





Rush Rally 2 (Jeu, Sports / Simulation, iPhone / iPad, v1.37, 156 Mo, iOS 7.0, Brownmonster Limited) passe de 1,99 € à 0,99 €. Avec une fluidité améliorée (60 fps) et des graphismes encore plus fins, Rush Rally 2 est une tuerie qui a éclipsé rapidement le premier épisode.



Rappelez-vous : Rush Rally offrait déjà un challenge incroyable avec notamment un vrai pilote à maitriser et une physique extrêmement réaliste. La version 2.0 est tout simplement un cran au dessus. Si vous aimiez les vrais jeux de rally comme WRC, Colin McRae Rally ou encore DIRT, n'hésitez pas.



Rush Rally 2 c'est 72 circuits et plusieurs véhicules qui sont tous configurables à volonté grâce à de nombreux réglages physiques qui influeront sur le comportement de la voiture. On peut maintenant les personnaliser.



Les + : Une vraie simulation

Un jeu premium Télécharger Rush Rally 2 à 0,99 €