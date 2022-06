Bons plans iOS : True Surf, Break Brick Out, Chicken Police, Palettes

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 4 promos avec notamment True Surf, Break Brick Out, Chicken Police, Palettes - Photo Editor. L'occasion d'économiser 17€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

True Surf (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.1.35, 109 Mo, iOS 11.0) passe de 2,99 € à gratuit.

True Surf est une perle pour les amateurs d'un sport longtemps dominé par Kelly Slater.



Signé des créateurs de True Skate, un excellent titre de skateboard qui est sur nos iPhone et iPad depuis 2012, True Surf est partenaire avec le championnat officiel, la World Surf League (WSL) et le site Surfline, ce dernier permet de surveiller les meilleurs spots du monde avant d'aller surfer. Sans compter sur les soutiens de Quicksilver et Roxy Pro. À vous de prendre la vague au bon moment et de tenir sur la planche, malgré les rouleaux les plus effrayants du monde. Télécharger le jeu gratuit True Surf





Adventurer Legends (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v4.6, 173 Mo, iOS 10.0, WejoyWorld Games) passe de 0,99 € à gratuit. Un RPG très excitant de type Diablo mais avec de nombreuses cartes à collectionner. Recrutez d'excellents ouvriers, gérez bien votre boutique, menez vos puissants HÉROS et vos coéquipiers à se battre pour la gloire dans ce monde chaotique !



Commencez à fabriquer des équipements légendaires, vendez-les à un prix élevé, équipez-les pour renforcer vos héros, vos coéquipiers et vous-même. Il n'est pas traduit en français. Télécharger le jeu gratuit Adventurer Legends





Bygone City Adventure Game (Jeu, Jeux de rôle, iPhone, v5, 63 Mo, iOS 12.0, Tommybear) Avant les jeux de rôle et les jeux de tir à la première personne, il y avait les jeux d'aventure. Certaines personnes se souviennent peut-être de l'époque où les jeux d'aventure étaient entièrement en texte et ne permettaient de taper que des commandes de deux mots. Bygone City est la version IPhone d'un jeu d'aventure qui est entièrement tactile et rempli de graphismes riches, d'habitants serviables, de membres de secte effrayants et d'énigmes difficiles.



Pas trop difficile mais très amusant ! Télécharger le jeu gratuit Bygone City Adventure Game





Applications gratuites iOS :

Combo Picture Widget (App, iPhone / iPad, v1.0.7, 25 Mo, iOS 14.0, Shourob Datta) passe de 1,99 € à gratuit. Combo Widget vous permet d'organiser votre écran d'accueil en utilisant des objets de la vie quotidienne. Normalement, les widgets représentent des éléments uniques, mais cette app permet d'ajouter le calendrier, la batterie, le rappel / horloge, les notes, et autre dans un seul widget.



Pratique et esthétique, voilà un bon utilitaire pour les amateurs de personnalisation. Télécharger l'app gratuite Combo Picture Widget





Break Brick Out (App, iPhone / iPad, v4.00, 74 Mo, iOS 11.0, Oscar Tsang) "Break Brick Out" est un joli hommage aux meilleurs jeux de casse-briques, un genre représenté depuis plus de 40 ans dans les jeux vidéo. Vous devez contrôler la barre pour récupérer la balle et détruire toutes les briques de couleur. Mais pour se démarquer, Break Brick Out, la bille polygonale rend très difficile l'anticipation... Télécharger l'app gratuite Break Brick Out





Palettes - Photo Editor (App, iPhone, v1.1.1, 37 Mo, iOS 13.0, Andrei Olteanu) passe de 1,99 € à gratuit. Palettes est une application qui met en valeur la photographie par sa simplicité et son design minimaliste. Elle vous permet de définir les cinq couleurs et teintes dominantes de l'image que vous avez sélectionnée et de placer la palette n'importe où sur votre photo en quelques clics. Cinq thèmes contrastés sont disponibles : désert, montagne, mer, ville et abstrait ; chaque thème utilise des photos sélectionnées par nos soins dans le monde entier. Télécharger l'app gratuite Palettes - Photo Editor





Promotions iOS :

Fait – The Machine (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.5.5, 112 Mo, iOS 10.0, Maksym Alokhov) passe de 2,99 € à 0,99 €. Fait - The Machine est un jeu de plateforme d'action-aventure atmosphérique qui se déroule dans les ruines d'une civilisation de machines abandonnées.



Le joueur contrôle une créature à fourrure nommée Fait, qui, après s'être réveillée d'un profond sommeil dans une capsule temporelle, tente de découvrir le secret de son origine et de comprendre ce qui s'est exactement passé dans ce monde abandonné.



Les + : L'atmosphère

Les graphismes à contre-jour Télécharger Fait – The Machine à 0,99 €





Chicken Police (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.0.1, 1,6 Go, iOS 13.0, HandyGames) passe de 9,99 € à 6,99 €. Chicken Police est un jeu riche en histoire et en dialogues qui combine des éléments des romans visuels et des jeux d'aventure classiques. Le jeu comporte plus de 30 personnages à qui il faut parler, dont certains doivent être sérieusement interrogés. Collectez des tonnes d'indices, de preuves et d'informations personnelles très sensibles auprès des personnages louches de Clawville pour les utiliser sans pitié contre eux !



Chicken Police a été créé à partir de photos réelles et d'arrière-plans 3D photo-réalistes, inspirés des films de cinéma classiques et influencés par les films d'animation. On compte pas moins de 8 heures de dialogues d'acteurs.



Avec son ambiance sombre dignes des meilleurs polars, ses graphismes en noir et blanc et une bande-son typée jazz prenante, on retrouve un parfait clin d'oeil aux films des années 40.



Télécharger Chicken Police à 6,99 €





Paul Pixel - The Awakening (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v2.8, 88 Mo, iOS 14.0, Xoron GmbH) passe de 1,99 € à 0,99 €. Un type ordinaire forcé à défendre le monde contre une invasion extraterrestre de zombies, ça vous tente ? Une aventure en point & click avec un beau style en pixel art qui est à la fois accessible, sympathique et plein d'humour. Si vous avez aimé Maniac Mansion, vous allez vous éclater sur Paul Pixel. Télécharger Paul Pixel - The Awakening à 0,99 €