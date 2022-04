Bons plans iOS : Chicken Police, ALONE, Poetics

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Chicken Police, ALONE, Poetics. L'occasion d'économiser 42€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

HoPiKo (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1, 91 Mo, iOS 8.0, Laser Dog) passe de 0,99 € à gratuit. HoPiKo est un jeu de plateforme dans lequel vous devez mettre vos gants magiques et sauver vos frères HoPiKos du virus maléfique !



Les + : Un joli petit jeu

100 niveaux Télécharger le jeu gratuit HoPiKo





PUK (Jeu, Action / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.72, 52 Mo, iOS 8.0, Laser Dog) passe de 0,99 € à gratuit. PUK est un jeu d’action pure, très rapide, exigeant dextérité, sang froid et endurance. Reculez et tirez pour annihiler les portails sur 1000 niveaux de jeu rapides et uniques, générés à l’infini et toujours différents.



Visez juste, visez vite, videz l’écran et préparez-vous pour le suivant. Terminez le plus grand nombre possible d’écrans en une seule session. Mettez vos amis au défi de faire mieux que vous. Utilisez les scores du Centre de jeu intégré pour savoir qui est réellement le meilleur.



Les + : Concept simple, mais efficace Télécharger le jeu gratuit PUK





ALONE (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1, 59 Mo, iOS 8.0, Laser Dog) passe de 0,99 € à gratuit. ALONE est un parcours artisanal intense de survie à travers l'espace. Naviguez à travers des cavernes, passez entre des débris rocheux, évitez des rochers et comètes et testez votre endurance tout en poursuivant des scores de plus en plus élevés dans ce programme à modules ultra rapide. La bande-son est magnifique et l'expérience de très haut niveau.



ALONE est le fruit d'une collaboration de 8 mois entre deux anciens développeurs de jeux vidéo.



Les + : Un style unique

Maniabilité hors-pair Télécharger le jeu gratuit ALONE





Super Starship (Jeu, Aventure / Simulation, iPhone / iPad, v3.8, 370 Mo, iOS 14.0, Les Bird) passe de 4,99 € à gratuit. Explorez un univers multijoueur persistant massif. 900 000 étoiles, chaque étoile avec son propre système solaire. Plus de 4 millions de planètes à découvrir!

Faites voler votre vaisseau spatial dans n'importe quelle partie de la galaxie.



Votre mission ? Cartographier la galaxie pour les planètes habitables à coloniser. Envolez-vous vers n'importe quelle étoile que vous voyez et explorez son système solaire.



Les + : Contenu énorme

Si vous êtes fan de science-fiction, c'est le top Télécharger le jeu gratuit Super Starship





Applications gratuites iOS :

Poetics (App, iPhone / iPad, v2.2, 29 Mo, iOS 11.0, Soulincode Inc.) passe de 2,99 € à gratuit. Poetics est une appli permettant d'ajouter une touche de poésie à vos photos, notamment grâce à des filtres, des effets et la possibilité d'ajouter du texte.



Les + : Sympa si vous voulez passer un message avec vos photos !

La possibilité de retrouver toutes les photos avec le hashtag #poetics sur Instagram et Twitter Télécharger l'app gratuite Poetics





Dessin (App, iPhone / iPad, v2.0, 6 Mo, iOS 14.0, Priyaben Patel) passe de 1,99 € à gratuit. Le dessin point à point est l'une des méthodes les plus connus pour apprendre à dessiner. Connectez point à point par numéro et gardez votre esprit détendu.



Une fois tous les points connectés, vous pouvez partager l'image que vous avez créée avec vos amis.



Les + : L'application contient plus de 80 images à connecter sur le thème des animaux, de l'art et de nombreuses choses célèbres Télécharger l'app gratuite Dessin





Videocraft (App, iPhone / iPad, v6.0.1, 29 Mo, iOS 12.0, Gamelarious) passe de 2,99 € à gratuit. Une application de retouche vidéo vous permettant de combiner des clips vidéos et photos avec des chansons, effets sonores, enregistrements audio, images, et du texte.



Les + : Un éditeur vidéo complet Télécharger l'app gratuite Videocraft





Promotions iOS :

Locks Quest (Jeu, Stratégie / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.11, 1,7 Go, iOS 10.0, HandyGames) passe de 7,99 € à 2,99 €. Construisez vos défenses et affrontez la horde d'automates dans ce remake de nouvelle génération de Lock's Quest, le jeu pour console de 2008 acclamé par la critique ! Vous incarnez Lock, un garçon qui assiste à l'invasion de son village, déclenchant un conflit bien plus important entre les forces du Royaume et l'armée des Automates, menée par l'infâme seigneur Agonie.



Une histoire captivante s'ensuit au fil de 75 jours de combats à travers une dizaine de cartes uniques, à l'aide d'une collection de tourelles, pièges, et attaques spéciales. Découvrez le jeu tel qu'il a été imaginé, avec une bande son de haute qualité, de nouveaux portraits en haute résolution, et une jouabilité revue. Télécharger Locks Quest à 2,99 €





Chicken Police (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.0.1, 1,6 Go, iOS 13.0, HandyGames) passe de 9,99 € à 6,99 €. Chicken Police est un jeu riche en histoire et en dialogues qui combine des éléments des romans visuels et des jeux d'aventure classiques. Le jeu comporte plus de 30 personnages à qui il faut parler, dont certains doivent être sérieusement interrogés. Collectez des tonnes d'indices, de preuves et d'informations personnelles très sensibles auprès des personnages louches de Clawville pour les utiliser sans pitié contre eux !



Ainsi, on retrouve Sonny Featherland et Marty MacChicken, duo légendaire de la police des poulets qui vont alors devoir travailler ensemble sur une affaire très spéciale. Chicken Police a été créé à partir de photos réelles et d'arrière-plans 3D photo-réalistes, inspirés des films de cinéma classiques et influencés par les films d'animation. On compte pas moins de 8 heures de dialogues d'acteurs.



Avec son ambiance sombre dignes des meilleurs polars, ses graphismes en noir et blanc et une bande-son typée jazz prenante, on retrouve un parfait clin d'oeil aux films des années 40.



Télécharger Chicken Police à 6,99 €