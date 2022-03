Minecraft n’est plus disponible sur l’App Store en Russie

La liste est longue. Alors que la plupart des entreprises technologiques comme Apple ont indiqué suspendre leurs activités en Russie, les studios de jeux comme Nintendo et désormais Microsoft en font de même. Moins d'un jour après que le géant de Redmond ait annoncé qu'il suspendait la vente de nouveaux produits dans le pays, Minecraft a été retiré de l'App Store et de la boutique Google Play en Russie.

Selon plusieurs rapports, Minecraft a été retiré de l'App Store et du Google Play Store samedi :

Une comparaison rapide des moteurs de recherche entre la France et la Russie montre que Minecraft ne peut plus être téléchargé. Seule une version d'essai du jeu sur Google Play subsiste. Pour mémoire, Microsoft avait racheté Mojang en 2014 pour 2 milliards de dollars.



Vendredi, Microsoft a annoncé qu'elle suspendait la vente de ses nouveaux produits dans le pays.

Microsoft va suspendre la vente de tous ses produits et services en Russie. Le président de la société, Brad Smith, a annoncé cette décision aujourd'hui, le 4 mars 2022.



Comme le reste du monde, nous sommes horrifiés, furieux et attristés par les images et les nouvelles provenant de la guerre en Ukraine et nous condamnons cette invasion injustifiée, non provoquée et illégale de la Russie.