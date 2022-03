Tremblement de Terre au Japon : Un fournisseur d'Apple obligé de suspendre sa production

Le 16 mars 2022, le Japon a fait face à un terrible tremblement de terre de magnitude 7,3 sur l'échelle de Richter, l'un des plus importants depuis longtemps. Cet incident a blessé une dizaine de Japonais, mais a aussi provoqué beaucoup de dégâts matériels qui ont causé l'arrêt de l'activité de plusieurs entreprises.

Un fournisseur d'Apple a stoppé sa production au Japon

Si Apple fait tout pour éviter d'être confronté à des perturbations dans les commandes des composants nécessaires pour ses produits, la firme de Cupertino ne peut pas anticiper les catastrophes naturelles qui touchent ses partenaires en Asie. Le fabricant japonais Murata a informé en urgence Apple que 4 de ses usines situées à Kyoto dans la région du Kansai étaient complètement à l'arrêt suite au tremblement de terre.



Si toutes les installations dans ce secteur sont protégées en cas de séisme, celui du 16 mars a tellement été violent que cela a déclenché un incident sur le site de production principal qui relie les usines entre-elles.

Sans surprise, Murata a expliqué ne pas pouvoir reprendre son activité étant donné qu'il y a des dégâts colossaux qui empêchent le bon fonctionnement des usines.

Le problème qui se présente aujourd'hui pour Apple, c'est que Murata est l'un des fournisseurs les plus importants pour... les iPhone 12 et les iPhone 13. Pas de chance, ce sont les modèles où la demande est la plus intense et où les stocks peuvent être fragilisés à tout moment au niveau mondial.



Murata est l'un des fournisseurs stratégiques d'Apple en ce qui concerne les condensateurs en céramique, ce sont des composants indispensables pour les iPhone. Sans livraisons Apple devra piocher dans ses stocks de secours et ne pourra plus procéder à l'assemblage en cas d'épuisement de ses stocks.



L'arrêt de l'activité de Murata pourrait également impacter d'autres grandes entreprises, selon le rapport de Reuters. Les constructeurs automobiles comme Toyota, Tesla, Ford... dépendent de ce fournisseur pour leurs véhicules. Quand on regarde de plus près, les usines concernées par l'incendie produisent la majorité des condensateurs en céramique en circulation dans le monde.

Murata espère une reprise progressive dans les prochains jours, le groupe préfère ne pas donner de date pour le moment vu la situation inquiétante suite à l'incendie.