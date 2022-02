Apple Watch : une production chez un autre fournisseur ?

Et si les plans de production de l'Apple Watch changeaient dans un futur proche ? C'est bien ce qu'il pourrait se passer puisque Luxshare Precision Industry Company, l'un des plus gros fournisseurs de la Pomme, vient de lever 13,5 milliards de yuans (2,13 milliards de dollars) pour financer de nouveaux projets.

Parmi eux, l'un des objectifs principaux de Luxshare n'est autre qu'une augmentation de sa production, notamment pour des appareils à porter. Il n'en faut pas plus pour imaginer que le fournisseur puisse avoir en main comme projet celui des futures Apple Watch.

Luxshare pourrait produire les futurs modèles d'Apple Watch

Dans un document déposé à la bourse de Shenzhen, on apprend que Luxshare cherche à "améliorer la capacité de production de l'entreprise dans des applications en aval telles que l'électronique grand public et les véhicules intelligents".



Parmi les nouveaux projets, on y retrouve "des dispositifs portables intelligents, des composants de précision pour terminaux mobiles intelligents et des systèmes de connexion haute tension pour les véhicules à énergie nouvelle".



Luxshare travaille avec Apple depuis des années, assemblant des AirPods et même des iPhones, et pourrait donc venir pallier aux différents problèmes de retards de production de l'Apple Watch en raison de sa conception compliquée.



