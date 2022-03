Attention à l'autonomie de votre batterie sous iOS 15.4

Il y a 4 heures

iOS

Alban Martin

5



Lundi, Apple a lancé la version finale d'iOS 15.4 pour tous les utilisateurs. Si vous avez un appareil compatibles, vous pouvez télécharger la nouvelle mise à jour logicielle pour profiter de plusieurs nouveautés intéressantes, notamment la possibilité de déverrouiller un iPhone avec Face ID tout en portant un masque. Mais comme avec tout nouveau logiciel, certains bugs semblent s'y être glissé; Depuis le lancement de la version 15.4, les propriétaires d'iPhone se plaignent d'une grande perte d'autonomie.

La batterie se décharge vite avec iOS 15.4

Chaque fois qu'Apple publie une mise à jour d'iOS, les propriétaires d'iPhone scrutent l'autonomie de la batterie. Une fois sur deux, il y a une perte conséquente.



Il semble que la nouvelle version 15.4 d'iOS ne fasse pas exception à la règle, car Twitter est rempli de rapports faisant état de graves problèmes de batterie. Voici un petit échantillon des témoignages :

iOS 15.4 has mad battery drain. I’d say my battery life today is half what it was last week. Shocking! — Alex Kretzschmar (@IronicBadger) March 16, 2022

ios 15.4 battery drain is absolutely ridiculous. why can’t @Apple @AppleSupport ever get releases right the first time 😒 down 5% in less than 10 minutes. — JY 📷 (@laceup524) March 16, 2022

Anyone having battery issues with the #iOS 15.4 public release? Event since updating, my battery percentage has been odd. I’ll have my phone charging stuck at 95% or 97% and then when I unplug it it’ll show 100% maybe 5 minutes later or after a restart then drain quickly. Weird. — Joey Castillo:) (@Velocijoey) March 15, 2022

Pourquoi il ne faut pas (forcément) s'inquiéter ?

Il faut savoir que le drainage de la batterie ne requiert pas forcément une nouvelle version, car à l'installation d'un nouveau système d'exploitation sur un iPhone, beaucoup de choses se déclenchent en arrière-plan, de l'indexation au recalibrage de la batterie, et cela peut durer des heures, voire des jours. Non seulement cela consomme de l'énergie, mais le recalibrage de la batterie peut donner l'impression que la batterie se vide plus rapidement alors que ce n'est pas le cas.



En gros, il faut vérifier au bout de quelques jours avant de crier au loup. Il y a de fortes chances que l'autonomie de votre batterie revienne à la normale assez rapidement. Bien sûr, selon l'âge de votre téléphone, il est possible que votre batterie ait commencé à se dégrader.



Vous pouvez voir comment se porte votre batterie en allant dans Réglages > Batterie > Santé de la batterie. Sous les 80%, il faut sérieusement penser à un changement de téléphone.

Les nouveautés d'iOS 15.4

Mis à part Face ID avec un masque qui n'est plus très utile, iOS 15.4 apporte également une nouvelle voix américaine à Siri, une meilleure intégration du texte en direct dans les notes et les rappels, la fonction "Tap to Pay" sur l'iPhone (encore aux USA), une nouvelle invite contre le harcèlement pour AirTags, ainsi que plus de 123 nouveaux emojis.