Certains Mac n'arrivent pas à installer la mise à jour macOS 12.3

Certaines personnes déclarent voir diverses erreurs d'installation sur Mac lorsqu'elles tentent de mettre à jour leur ordinateur vers le nouveau logiciel macOS Monterey 12.3 d'Apple.



Les personnes qui possèdent un Mac équipé d'une carte-mère remplacée rencontreraient toutes sortes de problèmes lorsqu'elles tentent de mettre à jour leur ordinateur avec le dernier firmware macOS 12.3 d'Apple.

Une mise à jour qui ne reconnait pas les Mac modifiés

Les erreurs d'installation signalées par les clients vont des redémarrages inattendus et des redémarrages en boucle. Le Mac ne se lance parfois même plus du tout.

Le problème semble affecter particulièrement les Mac dont les cartes-mères ont été remplacées, notamment sur les nouveaux modèles MacBook Pro de 14 et 16 pouces.

Est-ce que macOS Monterey bloque certains Macs ?

Des messages sur les forums d'Apple, sur Reddit et ailleurs décrivent des problèmes lors de l'installation de la mise à jour qui se traduit par un effrayant message "iBoot Panic".



Certains utilisateurs rapportent également avoir réussi à installer macOS Monterey 12.3 sur un Mac équipé d'une carte logique de remplacement à l'aide de fichiers IPSW, mais cette méthode nécessite un deuxième ordinateur Apple. Dans certains cas, les utilisateurs qui ont apporté leurs Macs à Apple pour réparation disent que les techniciens ont simplement remplacé à nouveau la carte logique sur leurs appareils.



Il semble s'agir d'un problème mineur qui touche un petit nombre de personnes ayant fait remplacer la carte logique de leur Mac en raison d'une erreur. Il pourrait également s'agir d'un bon vieux bug de macOS Monterey 12.3.

Comment corriger les erreurs d'installation de macOS Monterey 12.3 ?

Il n'y a actuellement aucun correctif officiel pour ce problème de la part d'Apple et la société n'en a pas parlé publiquement. Cela ne signifie pas qu'Apple n'est pas encore eau courant. Si vous êtes dans ce cas, le mieux est de démarrer l'ordinateur en mode DFU (via le logiciel Apple Configurator) et utiliser les outils de récupération pour le relancer manuellement. Vous aurez besoin d'un deuxième Mac pour terminer le processus, des informations supplémentaires étant fournies dans ces documents d'assistance d'Apple :