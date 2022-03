Yandex envoie les données de millions d'utilisateurs en Russie

Si l'écosystème des smartphones continue de croître, que ce soit au niveau des technologies ou des applications, il devient difficile de savoir à qui on peut faire confiance, ou non. Aujourd'hui, un nouveau coup de tonnerre a eu lieu, mettant en cause Yandex, qui n'est autre que l'équivalent russe de Google.

En effet, un nouveau rapport nous apprend que les données de millions d'utilisateurs iOS sont envoyées en Russie. Pire encore, cela se produit que vous utilisiez ou non les applications de la société...

Yandex au coeur d'un futur scandale mondial ?

Selon un rapport publié aujourd'hui, le "Google russe" Yandex envoie en Russie les données recueillies auprès de millions d'utilisateurs d'applications iOS. Ses données sont récupérées à partir d'un large éventail d'applications tierces qui utilisent un outil de développement créé par Yandex : AppMetrica.



C'est en tout cas ce que révèle Financial Times, qui dévoile les trouvailles d'un chercheur en sécurité a découvert le code qui envoie les données à la Russie.

La plus grande société Internet de Russie a intégré dans les applications présentes sur les appareils mobiles un code qui permet d'envoyer des informations sur des millions d'utilisateurs à des serveurs situés dans son pays d'origine [...].



Le chercheur Zach Edwards a fait la première découverte concernant le code de Yandex dans le cadre d'une campagne d'audit d'applications pour Me2B Alliance, une organisation à but non lucratif. Quatre experts indépendants ont effectué des tests pour le Financial Times afin de vérifier son travail.



Pour se défendre, Yandex affirme qu'il n'est pas possible d'identifier les utilisateurs, et ce malgré les millions de données. Mais, encore une fois, les experts en sécurité s'accordent pour dire que ce n'est pas vrai :

Cher Scarlett, anciennement ingénieur logiciel principal en sécurité mondiale chez Apple, a déclaré qu'une fois les informations sur les utilisateurs collectées sur les serveurs russes, Yandex pourrait être obligé de les soumettre au gouvernement en vertu des lois locales. D'autres experts ont déclaré que les métadonnées du type de celles collectées par Yandex pourraient être utilisées pour identifier les utilisateurs.

Une affaire qui ne fait que de commencer, et qui pourrait faire grand bruit...



