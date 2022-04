Space Marshals 3 ajoute le chapitre 3 pour conclure l'histoire principale

Si des centaines de milliers de jeux sont présents sur l'App Store, certains restent gravés dans les mémoires. C'est le cas de la série Space Marshals de Pixelbite qui est comme le bon vin, elle s'améliore avec le temps. Après plusieurs mois de calme plat, le jeu de tir vue de haut qui mêle tactique, action et infiltration revient avec un tout nouveau chapitre 3 rempli de niveaux inédits qui permettent de clôturer l'histoire de cet opus.

Space Marshals 3 est désormais complet sur App Store et Play Store

En novembre 2020, Pixelbite sortait le troisième épisode de la série Space Marshals, que nous avions testé et adoubé dans la foulée. Le chapitre 2 est arrivé sous forme de DLC en juin de l'année dernière, suivi du DLC "Bounty Mission Pack" en août, ajoutant 12 nouvelles missions de primes et un nouveau mode difficile au jeu, en dehors de la campagne historique. Aujourd'hui, le chapitre 3 permet de clore l'histoire principale de Space Marshals 3, une bonne nouvelle pour les fans.

Rejoignez la résistance dans le dernier chapitre de Space Marshals 3. Sans surprise, douze missions inédites vous attendent avec une multitude d’ennemis redoutables à affronter et de récompenses scintillantes à gagner.

Regardez le trailer vidéo du chapitre 3 :

Dans le détail, le chapitre 3 propose 12 nouvelles missions dans une variété de nouveaux lieux, ainsi que de nouvelles armes, de nouveaux équipements et de nouveaux mécanismes de jeu qui relancent largement l'intérêt de l'un des meilleurs titres du genre. Bien plus abouti que la plupart des jeux de type top-down shooter, Space Marshals 3 est également plus subtil à tous les niveaux, des graphismes aux contrôles en passant par le level-design. Il n'y pas qu'une façon de parcourir Space Marshals 3, et ça, c'est génial.



Comme les chapitres précédents, le chapitre 3 est disponible seul à 4,99 €, ou si vous n'avez pas encore acheté les chapitres précédents, vous pouvez les obtenir dans différents packs qui vous feront économiser quelques euros. Le jeu de base des Space Marshals 3 est gratuit pour essayer les deux premiers niveaux, le reste du chapitre 1 étant débloqué par un in-app.



En attendant un hypothétique Space Marshals 4, voilà le dernier opus complet de Pixelbite sur iOS et Android.

