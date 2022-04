Molotov est enfin accessible depuis un navigateur sur Mac et PC

Alban Martin

Après un rachat, puis quelques déboires qui ont conduit à la perte des chaînes gratuites comme TF1, Molotov refait parler de lui. Le service vidéo est désormais accessible sur tous les ordinateurs Mac et PC via un navigateur web, une première depuis le lancement des applications en 2016 de celui qui a en partie révolutionné la télévision.

L'accès à Molotov est facilité

Le service Molotov bénéficie donc désormais d’un accès direct via un navigateur web comme Safari, Chrome, Firefox et autre Edge. Une petite nouveauté qui permet de faciliter la vie des utilisateurs, malgré la perte de plusieurs chaînes privées comme TF1 ou M6.

Plutôt que d'installer l'application Molotov, il est possible de simplement lancer une page web, ce qui est bien plus pratique quand nous ne sommes pas sur notre ordinateur personnel par exemple.



Concrètement, une fois sur le site de Molotov, l'utilisateur a deux choix qui s'offrent à lui : soit télécharger l’application, soit directement passer lancer le streaming. Dans les deux cas, le contenu reste le même, il suffit de se connecter avec son compte.



Pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de Molotov, la plateforme permet de regarder les chaînes de TV en direct, mais aussi de revoir les programmes déjà diffusés, comme une plateforme de VOD classique. Une manière facile de revoir la série ou le film manqué, en un seul endroit.



À date, celui qui a été racheté par le groupe américain FuboTV pour 164 millions d’euros, compte plus de 4 millions d’abonnés actifs.

