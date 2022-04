Google capitule et va permettre le refus des cookies en Europe

⏰ Il y a 2 heures

Alexandre Godard

Ce n'est pas trop tôt ! Après des années de réclamation, nous allons enfin avoir le bouton "tout refuser" qui permet de passer rapidement l'étape des cookies lorsqu'on se rend sur les sites de Google sans être connecté à notre compte. Une nouvelle manière de procéder qui devrait être effective dans les jours à venir en France.

La bonne nouvelle du jour !

Décidément, l'Europe passe une bonne journée sur le plan numérique. Après avoir validé le projet de loi visant à obliger l'utilisation de l'USB-C sur tous les appareils électroniques vendus sur notre territoire (Apple fait grise mine), c'est au tour de Google d'annoncer qu'il va se conformer aux lois européennes.



Après plusieurs sanctions financières de la part de la CNIL, le géant américain a décidé d'obtempérer. Comme indiqué sur le site officiel de Google France, de nouvelles options pour les cookies en Europe vont être intégrées. Concrètement, c'est le fameux bouton "tout refuser", absent des bannières cookies sur les sites de Google, qui va enfin être ajouté et placé en première page, de manière bien visible.

À l'heure actuelle, et depuis de nombreuses années, Google fait tout pour que l'on accepte les cookies en complexifiant le processus. Plutôt que de mettre un bouton qui permet de tout refuser en un clic, il faut se rendre dans la partie "personnaliser" et décocher plusieurs options, un vrai supplice.



Que ce soit sur l'application Google, sur YouTube et même en navigation privée, cette nouvelle mise en page devrait prochainement être visible. À noter que nous sommes les premiers en France à en profiter et que le reste de l'espace économique européen devra patienter un peu plus. Rappelons qu'Apple a fait de la protection des données de ses utilisateurs son cheval de bataille depuis plusieurs années, avec des fonctions notamment dans Safari pour ne pas être suivi et voir les sites les plus intrusifs.