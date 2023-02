TOP 50 des plateformes les plus utilisées en Europe (dominé par Google)

En attendant, cela nous permet de faire un classement des plateformes les plus populaires sur notre continent. Sans surprise, les noms que vous connaissez bien sont tous dans la liste. Voici un TOP 50 défini par le nombre d'utilisateurs mensuels :

Pour se conformer au calendrier de la Commission européenne, les services numériques devaient obligatoirement rendre publique leurs audiences mensuelles avant le 17 février 2023. Pour rappel, les Vlop (plateformes avec plus de 45 millions d'utilisateurs par mois en Europe), auront quatre mois pour respecter à la lettre les nouvelles lois DMA et DSA . Deux lois qui doivent en théorie rendre meilleur le monde numérique européen de demain.

C'est simple, Google est le roi du classement. Étant donné que YouTube appartient à la firme de Moutain View, les quatre premières places appartiennent donc à Google. De quoi confirmer, une fois de plus, les envies de l'Europe de casser ce genre de monopole.

