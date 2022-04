iOS rattrape Android qui reste majoritaire sur le marché

Android (Google) a toujours eu un avantage sur iOS (Apple). Selon une récente étude, la marque à la pomme croquée gagnerait du terrain et aurait même dépassé les 25% de part de marché pour la toute première fois. Un chiffre impressionnant face à un adversaire présent sur bien plus d'appareils électroniques.

La bataille du siècle ! Voilà comment on pourrait résumer la guerre que se livrent Apple et Google sur le marché de l'OS. En ce qui concerne les smartphones ou encore les tablettes, deux choix s'offrent à vous, soit vous prenez un produit Apple (iOS), soit vous partez sur un Android.



Étant présent sur les appareils de plusieurs marques, Android reste leader incontesté du marché et de loin. Cependant, une nouvelle étude provenant de StockApps démontre qu'iOS grappille du terrain au fil des années.

Selon les chiffres, Android aurait chuté de 8% en quatre ans, passant de 77.32% à 69.74%. À l'inverse, c'est Apple qui a récupéré du monde et qui voit sa part de marché passer de 19.4% à 25.4%, soit une augmentation de 6% de 2018 à 2022.

Si du côté d'Android on joue sur l'effet de masse, bien que la qualité de son OS soit également au rendez-vous, la manière de procéder de la pomme séduit de plus en plus de monde. Au-delà du côté sécurité très souvent mis en avant, l'élargissement de la gamme et la qualité de finition des produits finissent par faire craquer celles et ceux qui avaient résisté jusque-là.



Le point noir d'Apple et donc d'iOS sera une fois de plus lié au prix qui reste plus élevé que la moyenne. Certaines régions comme l'Afrique ou l'Amérique du Sud utilisent très peu de produits Apple. On parle même d'un petit 10% du côté sud-américain.



Pour ce qui est d'Android, sa présence sur de nombreux appareils à bas prix en plus de sa nature open-source font de lui le grand gagnant pour encore de nombreuses années. Les 25% de la firme de Cupertino restent tout de même une prouesse à souligner et au vu des ambitions futures de la marque, ce chiffre pourrait à nouveau grimper dans les quatre prochaines années.