L'Apple Watch reste la reine du marché des smartwatches

Il y a 5 heures

Apple Watch

Julien Russo

On le voit sur plusieurs marchés différents, quand un produit Apple s'impose face à la concurrence et qu'il obtient la première place dans les ventes, il reste en général pendant plusieurs années à dominer. L'Apple Watch est le parfait exemple de cette réussite dont la firme de Cupertino peut être si fière ! Selon le dernier rapport de Counterpoint, l'Apple Watch et watchOS dominent le marché au 3e trimestre de 2021.

Samsung commence à faire peur

Plus le temps passe et plus les ventes de montres connectées se multiplient, on le remarque encore une fois au troisième trimestre de 2021, les expéditions ont augmenté de 16% par rapport à la même période l'année dernière.

Au T3 2021, Apple détient toujours la première place du marché grâce à son Apple Watch Series 6 qui a su maintenir de bonnes ventes et une belle attractivité jusqu'à l'arrivée de la génération suivante. Cependant, face à une concurrence toujours plus agressive, la firme de Cupertino a connu une chute de 10% pour sa part de marché (en glissement annuel). À noter que le rapport d'analyse ne prend pas en compte l'Apple Watch Series 7 comme celle-ci n'était pas encore commercialisé au T3 2021.



La performance revient à Samsung qui grâce à sa Galaxy Watch 4 a réussi à engranger plusieurs pourcentages de part de marché et en a probablement pris sur Apple.

En troisième position, on remarque une belle percée d'AmazFit qui connaît une forte croissance dans les expéditions européennes.

L'analyste Sujeong Lim de Counterpoint a déclaré sur Samsung :

Samsung a obtenu de meilleurs résultats que prévu au troisième trimestre. Bien que les expéditions de la série Galaxy Watch 4 aient été beaucoup plus élevées que prévu, plus de 60 % du total des expéditions ont été vendues en Amérique du Nord et en Europe, où la part des modèles de gamme de prix moyennes à élevées est élevée. Pour augmenter encore sa part de marché, Samsung devrait lancer des modèles abordables d'ici 2 à 3 ans pour cibler le marché asiatique en forte croissance. Un tiers des montres intelligentes vendues au troisième trimestre 2021 étaient inférieures à 100 $.

Ce qui a probablement permis de booster les expéditions de la Galaxy Watch 4, c'est le fait que l'entreprise décide d'utiliser WearOS (le système d'exploitation de Google) ce qui a permis d'élargir l'écosystème d'applications. Auparavant, l'entreprise se servait du système d'exploitation open source multiplateforme Tizen.

Et ça donne quoi en part de marché pour les systèmes d'exploitation ?

Côté OS, Apple continue de dominer, mais la part de marché fond comme neige au soleil au fil des trimestres. Quand au 4e trimestre de 2020 watchOS possédait 40% de part de marché, aujourd'hui l'OS d'Apple n'en possède que 22%, en moins d'un an, ça a été quasiment divisé par deux.

Bien sûr, il ne s'agit pas de données venant de sources officielles, mais ces informations se rapprochent tout de même le plus possible de la réalité.



Comme vous pouvez le voir ci-dessus, au troisième trimestre de cette année, WearOS de Google a connu une forte croissance, la part de marché est passée de 4% à 17% !

Selon Counterpoint, il ne fait aucun doute que le rapprochement de Google et Samsung pour équiper les Galaxy Watch 4 de WearOS est forcément en lien avec ce bond phénoménal de la part de marché.