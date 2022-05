Apple classe les iPad Air 2 et iPad mini 2 en produits vintage

⏰ Il y a 4 heures

Alban Martin

Aujourd'hui, Apple a ajouté l'iPad Air 2 et l'iPad mini 2 à sa liste de produits vintage et obsolètes, car cela fait plus de cinq ans que ces appareils n'ont pas été proposés à la vente. Ainsi, il est toujours possible d'obtenir un support en Apple Store pour une quelconque réparation, mais sans garantie d'avoir les pièces nécessaires.

L'iPad Air 2 date de 2014

L'iPad Air 2 a été commercialisé pour la première fois en octobre 2014, en même temps que l'iPad Mini 3, et était le premier iPad Air à être doté d'un capteur d'empreintes digitales Touch ID à la place du bouton d'accueil. Il utilisait également le processeur A8X d'Apple et possédait un écran laminé sans interstice, ce qui le rendait nettement plus fin que l'iPad Air premier du nom.

L'iPad Mini 2 date de 2013

Lancé en novembre 2013, l'iPad mini 2 était familièrement appelé l'iPad mini Retina, en raison de son écran Retina d'une résolution de 2048 x 1536. Sinon, visuellement, il était identique à son prédécesseur, bien qu'il soit légèrement plus lourd et plus épais. La tablette utilisait un processeur A7 et le coprocesseur M7 initialement introduit dans l'iPhone 5s.

Pourquoi vintage ?

La liste des produits vintage présente les appareils qu'Apple a cessé de distribuer à la vente il y a plus de cinq ans et moins de sept ans. Apple assure le service et les pièces détachées pour les appareils vintage pendant une durée maximale de sept ans, ou selon les dispositions légales, mais les réparations sont soumises à la disponibilité des pièces.



Pour l'anecdote, on s'attendait à ce qu'Apple fasse passer les modèles MacBook Air 2014 et le MacBook Pro 13 pouces 2014 du statut de vintage à celui d'obsolète au début du mois de mai, mais la dernière mise à jour montre que seuls les deux MacBook Air ont été marqués comme tels. Cela signifie qu'on peut encore faire réparer son MBP 2014...