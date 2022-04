Apple annonce l'obsolescence des MacBook Air et MacBook Pro de 2014

Tout commence par une annonce, une commercialisation puis une obsolescence qui signe l'arrêt des prises en charge par le SAV en cas de panne. Apple est l'une des rares entreprises dans le monde à repousser au maximum cette étape inévitable, mais tôt ou tard, le clap de fin doit retentir. Nous venons d'apprendre que plusieurs modèles de MacBook Air et MacBook Pro sortis en 2014 sont désormais considérés comme obsolètes.

Apple tourne la page

8 ans après leurs lancements, Apple annonce ne plus prendre en charge les modèles de Mac suivants :

MacBook Air 11 pouces - commercialisé au début de l'année 2014

MacBook Air 13 pouces - commercialisé au début de l'année 2014

MacBook Pro 13 pouces - commercialisé à la mi-2014

Ces modèles ont rencontré beaucoup de succès auprès des clients Apple, ce sont des MacBook qui ont apporté plusieurs avancées comme une finesse plus poussée, un poids plus léger, un écran nouvelle génération, mais aussi une autonomie plus généreuse.

L'obsolescence signifie que si vous avez un dysfonctionnement avec l'appareil, il faudra se rapprocher d'un réparateur tiers (en espérant qu'il possède toujours les pièces pour la réparation).

Apple explique que la prise en charge via son SAV se fait au moins 5 ans après la commercialisation du produit, le service et les pièces peuvent être obtenus plus longtemps comme l'exige une loi aux États-Unis (jusqu'à 7 ans).

Apple arrête le service matériel pour certains produits technologiquement obsolètes. Votre appareil est pris en charge par des mises à jour continues du système d'exploitation et par un réseau de plus de 5 000 points de réparation certifiés Apple sur lesquels vous pouvez compter en cas d'inattendu.

La firme de Cupertino propose une liste complète des produits qui sont désormais refusés à son SAV. Les Mac, iPod, iPhone et produits Beats recueillent de nombreuses références qui ne sont plus acceptées depuis de plusieurs années.



