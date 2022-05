AWS GameKit prend en charge les jeux iOS, macOS et Android développés sous Unreal Engine

On n'arrête plus les annonces autour des jeux sur mobiles. Alors que les outils de Cloud Gaming se multiplient, les développeurs de jeux et les joueurs qui jouent sur Mac et mobile peuvent se réjouir. Amazon Web Services a annoncé que AWS GameKit prend désormais en charge les jeux iOS, macOS et Android développés avec le moteur Unreal Engine.

AWS GameKit s'ouvre au moteur Unreal

AWS GameKit a été lancé le 23 mars, donnant aux développeurs de jeux une chance de construire des fonctionnalités de jeu alimentées par AWS à partir de l'éditeur Unreal. Cette mise à jour permet désormais aux développeurs d'utiliser le SDK lors de la création de jeux pour Windows, macOS, iOS et Android.

Ces nouvelles fonctionnalités permettront d'offrir aux joueurs une expérience de jeu unique et améliorée - les développeurs peuvent créer des identités uniques pour les joueurs afin qu'ils puissent se connecter au jeu et gérer les sessions de jeu. En outre, ils peuvent également définir les réalisations des joueurs, faire en sorte que la progression du jeu soit sauvegardée dans le cloud, et maintenir les données liées au jeu pour les joueurs.

Identité et authentification : Créez des identités uniques pour chaque joueur et autorisez les joueurs à se connecter à votre jeu. Vérifiez l'identité des joueurs et gérez leurs sessions.

: Créez des identités uniques pour chaque joueur et autorisez les joueurs à se connecter à votre jeu. Vérifiez l'identité des joueurs et gérez leurs sessions. Réalisations : Créez et suivez les récompenses liées au jeu gagnées par les joueurs.

: Créez et suivez les récompenses liées au jeu gagnées par les joueurs. Sauvegarde de l'état du jeu dans le cloud : Conservez une copie synchronisée de la progression du jeu du joueur dans le cloud pour permettre aux joueurs de reprendre le jeu d'une session à l'autre.

: Conservez une copie synchronisée de la progression du jeu du joueur dans le cloud pour permettre aux joueurs de reprendre le jeu d'une session à l'autre. Données de jeu de l'utilisateur : Conservez les données relatives au jeu pour chaque joueur, telles que l'inventaire, les statistiques et la persistance du jeu croisé.



AWS GameKit présente une conception architecturale qui offre aux développeurs une infrastructure sécurisée et performante. Il comprend également un modèle AWS CloudFormation pour gérer le backend de l'éditeur Unreal, les ressources Blueprint, et plus encore.



AWS GameKit est parfait pour les développeurs de jeux qui souhaitent gérer eux-mêmes les ressources Cloud de leur jeu. Les fonctionnalités sont personnalisables et s'exécutent dans le compte AWS du développeur. Les développeurs peuvent trouver le plugin AWS GameKit sur Unreal Engine Marketplace ou le télécharger sur le site Web d'AWS GameKit.



Une bonne nouvelle puisque les jeux sous Unreal Engine, propriété de Epic Games, sont légions. Le premier qui nous vient en tête n'est autre que Fortnite... banni de l'App Store mais qui revient par la petite porte grâce à Xbox Cloud Gaming et GeForce Now.