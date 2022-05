Les alertes fantômes des AirTags sont en cours d'investigation chez Apple

Medhi Naitmazi

Depuis le lancement de ses petits traqueurs Bluetooth, Apple a fait des progrès pour améliorer les fonctions de protection de la vie privée et de lutte contre le harcèlement. Arrivés après ses concurrents, les AirTags ont connu un franc succès grâce à une technologie au point et un maillage important du fait du milliard d'iPhone en circulation. Mais parfois, outre les utilisations abusives, les AirTags font des erreurs. C'est justement ce sur quoi le Wall Street Journal se penche. Un phénomène qu'il qualifie d'alertes fantômes qui "envoient les utilisateurs d'iPhone à la chasse au dahu".

La détection des AirTags dans les choux ?

Par défaut, iOS envoie une alerte lorsqu'un AirTag inconnu est détecté près de vous. Cela vous avertit de la possibilité que quelqu'un suive votre position et vous permet de (tenter de) localiser l'AirTag et de faire intervenir les forces de l'ordre si nécessaire. Le dernier cas en date concernait une famille en vadrouille à Disney World.



Le rapport de nos confrères américains explique toutefois que "ces dernières semaines, certains utilisateurs d'iPhone ont commencé à recevoir des alertes, souvent au milieu de la nuit, pour des AirTags qui n'étaient peut-être pas du tout près d'eux". Dans ce cas, l'utilisateur concerné reçoit une alerte de l'application Localiser indiquant "AirTag détecté près de chez vous", accompagnée d'une carte de l'emplacement et du trajet supposés du traceur d'objets.

Selon le rapport :

Les cartes des alertes AirTag fantômes présentent un schéma similaire : des lignes rouges droites partant de l'emplacement de l'utilisateur. Si un AirTag était en mouvement (peut-être en train de voler ?) le long de ces lignes, il traverserait le milieu des rues de la ville, passerait par des zones de construction, et même traverserait des murs.

Il est difficile de savoir si ce problème est répandu et s'il s'agit d'un problème récent ou d'un problème qui existe depuis le lancement des AirTags.



Un porte-parole d'Apple a confirmé que la société est consciente du problème. Il préconise même une solution d'appoint :

Un porte-parole d'Apple a déclaré que ces alertes pouvaient résulter de la réception par un iPhone de signaux Wi-Fi de zone qui ont temporairement brouillé ses services de localisation. Une solution potentielle serait d'aller dans Réglages > Confidentialité > Services de localisation, et de désactiver et d'activer l'interrupteur lorsque le Wi-Fi est activé sur l'iPhone. Il a également déclaré que dans les zones plus densément peuplées, les AirTags appartenant à d'autres personnes à proximité pourraient déclencher par inadvertance des alertes indésirables.

Faut-il s'inquiéter ?

Encore une fois, Apple a fait beaucoup pour résoudre les problèmes de harcèlement et de sécurité avec AirTag. Cela étant dit, le réseau Localiser ne semble pas encore assez mature, en proie à des bugs plus ou moins gênants.



Apple a promis des améliorations supplémentaires pour ses AirTags et le réseau de suivi d'ici la fin de l'année. Pour l'instant, il n'y a pas de calendrier précis pour le déploiement de ces changements, mais Apple se concentre sur la logique de détection des appareils non personnels à proximité. En attendant, les petits traqueurs continuent de se vendre par millions, surtout avec le pack de 4 en promotion.