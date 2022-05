This Is the President : le nouveau jeu politique satirique sur mobile

⏰ Il y a 3 heures

Alban Martin

This Is the President est le dernier jeu de gestion politique sur l'App Store avec en ligne de mire Suzerain et autre Tropico. Disponible depuis un an sur PC, le titre où l'on incarne la plus haute fonction aux États-Unis possède quelques arguments qui se payent au prix fort. Comptez en effet 10 euros pour télécharger This is the President (TITP).

This Is the President : l'anti-héros

TITP est donc une simulation politique satirique, dans lequel le joueur incarne le président des États-Unis. Récemment élu par le biais de quelques combines, celui qui occupe le fauteuil des Biden, Trump, Obama et autre Kennedy n'a pas pour objectif de s'en ternir à la gestion du pays. Son but est de faire passer un amendement à la Constitution, afin de garantir qu’il ne puisse pas être poursuivi pour des crimes commis avant son passage au Bureau ovale.



Le président n’est pas un saint-homme, loin de là. Il s'agit plutôt d'un personnage narcissique, corrompu, égocentrique, avec des liens suspects avec la Russie. On est à l'opposé d'un Suzerain qui hérigeait le responsable politique en héros. Vous allez devoir magouiller à chaque instant, tout en trompant le peuple américain en maintenant un équilibre entre l'argent et la popularité.

Il n'y a qu'une seule issue. Changez le tissu de la Constitution des États-Unis en persuadant, en faisant chanter, en soudoyant et en intimidant une grande partie du système politique pour qu'il vous accorde une immunité à vie.



Bien évidemment, vous n'êtes pas seul dans cette tâche puisque vous avez à votre service, toute une ribambelle de petites mains qui vont des pirates informatiques aux conseillers juridiques en passant par des services spéciaux pour faire le sale boulot. Les joueurs doivent faire attention à la façon dont ils les utilisent, car chaque membre de l’équipe a cinq points de stress et chaque tâche en consomme une partie. Si vous leur en demandez trop, ils pourront vous lâcher, se venger ou même se suicider. Regardez le trailer vidéo :



En substance, vous allez devoir tenir quatre ans à la tête des États-Unis en vous mettant le Congrès dans la poche, en amadouant la Cour suprême et en s'assurant de toujours avoir un soutien du public suffisant. L'histoire (fictive) est ponctuée de rebondissement, avec parfois des évènements amusants comme choisir un nouvel hymne national ou faire croire au président français (hasard ?) qu'un complot dirige le monde. D'autres sont plus sérieuses comme trouver la taupe qui met à mal votre organisation.



Tout cela se traduit par un gameplay simple qui est fait de choix dans les dialogues et la sélection des bonnes personnes pour chaque mission. L'ironie et l'humour noir sont toujours présents, mais une partie aléatoire pourra faire rager certains joueurs. Autre point négatif, This is the President n'est pas traduit en français, en tout cas pour le moment.



Voici le résumé des fonctionnalités du jeu de Handy Games :

Gérez votre taux d'approbation, votre trésorerie et votre équipage comme aucun autre président américain auparavant - restez au top de votre présidence par tous les moyens nécessaires

Tenez des discours, rédigez des décrets exécutifs, gérez les crises quotidiennes, tenez des conférences de presse et tweetez mieux que n'importe quel président auparavant

Engagez une équipe d'assassins, de pirates, de lobbyistes et d'autres spécialistes. Envoyez-les dans des missions dangereuses qui peuvent être résolues par des moyens légaux. Si cela ne fonctionne pas, envoyez-les dans des missions dangereuses qui peuvent être résolues par des moyens illégaux

Découvrez un récit interactif captivant avec une grande variété de choix et de branches d'histoire. Allez-vous mettre fin à votre mandat selon vos conditions ou n'êtes-vous qu'un pion dans un jeu plus important ?

Dirigez le pays comme le ferait un vrai gangster avec un cabinet fantôme craint et respecté à l'échelle mondiale.



This is the President est disponible sur App Store à partir d'iOS 13 et nécessite 1,4 Go d'espace disque. Il est également possible de le télécharger sur le Play Store pour Android. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires si vous l'avez déjà testé.

Télécharger This Is the President à 9,99 €